В поединке 19-го тура Первой лиги Украины «Альянс» дома сыграл вничью с «ВПК-Агро» (3:3). 30-летний украинский хавбек хозяев Сергей Загинайлов отметился хет-триком с пенальти.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Альянс» — «ВПК-Агро» — 3:3
Голы: Загинайлов, 17, с пенальти, 57, с пенальти, 69, с пенальти — Шевченко, 32, 49, Кулиш, 51, с пенальти
События матча
|69'
|ГОЛ ! С пенальти забил Сергей Загинайлов (Альянс).
|57'
|ГОЛ ! С пенальти забил Сергей Загинайлов (Альянс).
|51'
|ГОЛ ! С пенальти забил Станислав Кулиш (ВПК-Агро).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Шевченко (ВПК-Агро).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Шевченко (ВПК-Агро).
|17'
|ГОЛ ! С пенальти забил Сергей Загинайлов (Альянс).
Источник — Футбол 1/2/3
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