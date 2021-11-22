19-й тур
Альянс
3 : 3
ВПК-Агро
22.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Альянс — ВПК-Агро — 3:3. Хет-трик с пенальти! Видео голов и обзор матча

Футболист хозяев Сергей Загинайлов забил три мяча с одиннадцатиметровой отметки

  • 22.11.2021 19:59
  • 296 просмотров
  • 2 комментария
Альянс — ВПК-Агро — 3:3. Хет-трик с пенальти! Видео голов и обзор матча
© ФК Альянс. Сергей Загинайлов

В поединке 19-го тура Первой лиги Украины «Альянс» дома сыграл вничью с «ВПК-Агро» (3:3). 30-летний украинский хавбек хозяев Сергей Загинайлов отметился хет-триком с пенальти.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Альянс» — «ВПК-Агро» — 3:3
Голы: Загинайлов, 17, с пенальти, 57, с пенальти, 69, с пенальти — Шевченко, 32, 49, Кулиш, 51, с пенальти

События матча
69' ГОЛ ! С пенальти забил Сергей Загинайлов (Альянс).
57' ГОЛ ! С пенальти забил Сергей Загинайлов (Альянс).
51' ГОЛ ! С пенальти забил Станислав Кулиш (ВПК-Агро).
49' ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Шевченко (ВПК-Агро).
32' ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Шевченко (ВПК-Агро).
17' ГОЛ ! С пенальти забил Сергей Загинайлов (Альянс).

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Михаил Грозный
    online
    Михаил Грозный, 22.11.2021 20:50
    0
    В первой лиге СССР подобный матч Металлург Зп. - Даугава 4:3 переиграли именно из-за такой же пачки пенальти.
    Ссылка
    Akkerman65
    Akkerman65, 22.11.2021 20:38
    0
    А можно узнать фамилию судьи?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности