ФРАНКОВ: «Судья назначил 5 пенальти в матче Первой лиги. А нужно было 6»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о поединке 19-го тура Первой лиги «Альянс» — «ВПК-Агро» (3:3), где арбитр назначил пять пенальти.

«Полнолуние. В матче нашей первой лиги «Альянс» — «ВПК-Агро» в Сумах судья Задиран назначил пять пенальти, из которых реализовали четыре (хет-трик форварда хозяев Загинайлова). Рискну утверждать, что все пенальти назначены верно, вот только на последних минутах необходимо было ставить шестой — в ворота «Альянса» за толчок в спину Кулиша в двух метрах от ворот. Пенальти очевидный, лобовой, смачный, и понять, почему арбитр, ранее высматривавший куда более тонкие контакты, проигнорировал сей момент, я лично не берусь. Куража не хватило?!

Итого 3:3 с двумя сумасшедшими по красоте голами отнюдь не форварда Евгения Шевченко», — написал Франков.