ФРАНКОВ: «Судья назначил 5 пенальти в матче Первой лиги. А нужно было 6»

Специалист подвел итоги поединка «Альянс» — «ВПК-Агро» (3:3)

  • 23.11.2021 09:31
  • 1931 просмотр
  • 2 комментария
ФРАНКОВ: «Судья назначил 5 пенальти в матче Первой лиги. А нужно было 6»
© ФК Альянс. Сергей Загинайлов

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о поединке 19-го тура Первой лиги «Альянс» — «ВПК-Агро» (3:3), где арбитр назначил пять пенальти.

«Полнолуние. В матче нашей первой лиги «Альянс» — «ВПК-Агро» в Сумах судья Задиран назначил пять пенальти, из которых реализовали четыре (хет-трик форварда хозяев Загинайлова). Рискну утверждать, что все пенальти назначены верно, вот только на последних минутах необходимо было ставить шестой — в ворота «Альянса» за толчок в спину Кулиша в двух метрах от ворот. Пенальти очевидный, лобовой, смачный, и понять, почему арбитр, ранее высматривавший куда более тонкие контакты, проигнорировал сей момент, я лично не берусь. Куража не хватило?!

Итого 3:3 с двумя сумасшедшими по красоте голами отнюдь не форварда Евгения Шевченко», — написал Франков.

Источник — Telegram

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    avtv5555
    online
    avtv5555, 23.11.2021 10:05
    +5
    Третий пенальти в ворота Альянса ставить нельзя, иначе их хамоватый президент кричал бы "караул нас в очередной раз изнасиловали" Кстати 1 и 3 пенальти которые поставили в пользу Альянса весьма сомнительны. Представляю что такой пенальти поставили бы в пользу Металлиста, здесь такой вой устроили бы проплаченные суркисята, дня бы три возмущались. АУ отзовитесь поклонники бедной сельской "изнасилованной" команды, притихли и сидите по норкам.
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    Vladdal
    Vladdal, 23.11.2021 10:17 (изменен)
    +2
    Рискну утверждать,что по меньшей мере два пенальти в ворота Агро не должны были назначаться. Особенно первый. И да, был не назначенный пенальти в ворота Альянса.
    Впрочем, судья сам согласился, что он чёрт. Если бы не был согласен, то показал бы красную карточку тренеру Альянса.
    Кстати, так кого там тянут в УПЛ?
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