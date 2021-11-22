ЗАВАЦКАЯ – об ATP Finals: «Шоу сделали – вау, уровень игры – космический»

Украинская теннисистка побывала на мужском Итоговом турнире и поделилась впечатлениями

  • 22.11.2021 20:42
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  • 1 комментарий
ЗАВАЦКАЯ – об ATP Finals: «Шоу сделали – вау, уровень игры – космический»
© Инстаграм Катарины Завацкой

Украинская теннисистка Катарина Завацкая побывала на Итоговом турнире ATP и поделилась со Sport.ua эмоциями от увиденного в Турине.
 
«Я была на полуфиналах и на финале. Были суперкрутые матчи, невероятно рада, что там побывала.
 
Очень многое можно увидеть и научиться у этих игроков. Мы сидели близко к корту, и можно было увидеть, как у них работают ноги, корпус, где они стоят, как двигаются зигзагом, на мяч, от мяча. Как все это быстро происходит.
 
Поражена, как солидно играл Зверев и против Джоковича в полуфинале, и против Медведева в финале. Когда немец защищался, он был в ударе. Ноги и корпус работали слаженно, играл вообще без ошибок.
 
Создается впечатление, что у этих теннисистов нет спадов в игре. Возможно, иногда есть, но это 2-3 розыгрыша, и заметить очень трудно. А потом снова столь высокий уровень, и так продолжается весь матч. Конечно, у них есть эмоции, но уровень тенниса и уровень физической формы космический. Я раньше не видела столько матчей подряд прямо у корта, чтобы посмотреть, как они двигаются, как реагируют, что делают, когда идут вытираться полотенцем.

 
 

Шоу сделали – вау, очень классное! И это все так стимулирует, хочется там играть. Эта работа ног у игроков – невероятная. Движения корпусом и пластичность, особенно у Джоковича. Насколько они стабильно играют – фантастика. Если честно, то я даже не сравниваю с девушками, потому что это уровень космически высокий. Видно, что на этом турнире все классно играют. Зверев выиграл, потому что было заметно, насколько солидно он отыграл в тех матчах, которые я видела.
 
Рада, что побывала на таких соревнованиях и увидела классный теннис, классный турнир. Очень хочется играть, но пока не могу сделать так, чтобы это произошло. Но это цель, это мотивирует», – сказала Завацкая.
 
В начале ноября Катарина сообщила о паузе в выступлениях на 6 месяцев. Завацкая была на Итоговом вместе с Мартой Костюк.

Владимир Клепач, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    umnuy2
    umnuy2, 22.11.2021 20:46
    0
    Странно,ни разу что-ли на теннисе не была при её профессии
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