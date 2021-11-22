В среду, 24 ноября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором местный «Спартак» примет итальянский «Наполи». Начало поединка запланировано на 17:30 по киевскому времени.

После четырех туров расклад в группе С такой: лидирует «Наполи» (7 очков), затем идет «Легия» (6), третье место занимает «Лестер» (5), а замыкает турнирную таблицу «Спартак» (4). Таким образом, у каждой команды есть шансы выйти в плей-офф. Победа «Наполи» выведет неаполитанцев в евровесну, а виктория «Спартака» существенно увеличит шансы москвичей на проход.

«Спартак»

«Красно-белые» крайне неудачно выступают в текущем сезоне чемпионата России. На выходных они проиграли «Краснодару» и опустились на десятое место в турнирной таблице, опережая зону переходных матчей лишь на пять пунктов. Не зря в последнее время ходит все больше слухов о возможном увольнении Руя Витории с поста наставника «Спартака».

В Лиге Европы команда из Москвы сохраняет шансы на плей-офф, но может лишиться их, если проиграет «Наполи». До этого «красно-белые» на выезде сенсационно одолели неаполитанцев, а также проиграли «Легии» и заработали одно очко в двух поединках с «Лестером».

Не помогут «Спартаку» в этой игре травмированные Роман Зобнин, Павел Маслов, Георгий Мелкадзе, Эсекьель Понсе и Йоррит Хендрикс.

«Наполи»

Неаполитанцы продолжают лидировать в текущем сезоне итальянской Серии А, несмотря на поражение от «Интера» на выходных. Это фиаско стало лишь первым для «голубых» в текущем сезоне чемпионата Италии. В итоге «партенопейцы» имеют одинаковое количество очков с «Миланом» и опережают на четыре пункта третий «Интер». Подопечные Лучано Спаллетти вполне могут побороться за чемпионство.

В Лиге Европы стартовал с ничьей с «Лестером» и поражения от «Спартака», но потом дважды обыграл «Легию» и захватил лидерство в группе. Теперь все зависит от двух последних матчей. Думается, что мы увидим неаполитанцев в плей-офф Лиги Европы.

Лазарет «Наполи» состоит из трех футболистов. Это Диего Демме, Маттео Политано и Адма Унас. Они не сыграют против «Спартака». Также под вопросом выход на поле Константиноса Маноласа и Виктора Осимхена.

История встреч

Соперники провели между собой три матча. Одна победа на счету «Спартака» и дважды команды сыграли вничью. «Наполи» пока не смог одолеть московскую команду.

Ориентировочные составы

«Спартак»: Селихов, Джикия, Жиго, Кофрие, Мозес, Умяров, Игнатов, Айртон, Ларссон, Промес, Соболев.

«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Рахмани, Кулибали, Руй, Ангисса, Руис, Зелиньски, Лосано, Инсинье, Мертенс.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой гостей. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.58 по линии Parimatch.

24 ноября, среда