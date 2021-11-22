В среду, 24 ноября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором местный «Спартак» примет итальянский «Наполи». Начало поединка запланировано на 17:30 по киевскому времени.
После четырех туров расклад в группе С такой: лидирует «Наполи» (7 очков), затем идет «Легия» (6), третье место занимает «Лестер» (5), а замыкает турнирную таблицу «Спартак» (4). Таким образом, у каждой команды есть шансы выйти в плей-офф. Победа «Наполи» выведет неаполитанцев в евровесну, а виктория «Спартака» существенно увеличит шансы москвичей на проход.
«Спартак»
«Красно-белые» крайне неудачно выступают в текущем сезоне чемпионата России. На выходных они проиграли «Краснодару» и опустились на десятое место в турнирной таблице, опережая зону переходных матчей лишь на пять пунктов. Не зря в последнее время ходит все больше слухов о возможном увольнении Руя Витории с поста наставника «Спартака».
В Лиге Европы команда из Москвы сохраняет шансы на плей-офф, но может лишиться их, если проиграет «Наполи». До этого «красно-белые» на выезде сенсационно одолели неаполитанцев, а также проиграли «Легии» и заработали одно очко в двух поединках с «Лестером».
Не помогут «Спартаку» в этой игре травмированные Роман Зобнин, Павел Маслов, Георгий Мелкадзе, Эсекьель Понсе и Йоррит Хендрикс.
«Наполи»
Неаполитанцы продолжают лидировать в текущем сезоне итальянской Серии А, несмотря на поражение от «Интера» на выходных. Это фиаско стало лишь первым для «голубых» в текущем сезоне чемпионата Италии. В итоге «партенопейцы» имеют одинаковое количество очков с «Миланом» и опережают на четыре пункта третий «Интер». Подопечные Лучано Спаллетти вполне могут побороться за чемпионство.
В Лиге Европы стартовал с ничьей с «Лестером» и поражения от «Спартака», но потом дважды обыграл «Легию» и захватил лидерство в группе. Теперь все зависит от двух последних матчей. Думается, что мы увидим неаполитанцев в плей-офф Лиги Европы.
Лазарет «Наполи» состоит из трех футболистов. Это Диего Демме, Маттео Политано и Адма Унас. Они не сыграют против «Спартака». Также под вопросом выход на поле Константиноса Маноласа и Виктора Осимхена.
История встреч
Соперники провели между собой три матча. Одна победа на счету «Спартака» и дважды команды сыграли вничью. «Наполи» пока не смог одолеть московскую команду.
Ориентировочные составы
«Спартак»: Селихов, Джикия, Жиго, Кофрие, Мозес, Умяров, Игнатов, Айртон, Ларссон, Промес, Соболев.
«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Рахмани, Кулибали, Руй, Ангисса, Руис, Зелиньски, Лосано, Инсинье, Мертенс.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что этот поединок завершится победой гостей. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.58 по линии Parimatch.
24 ноября, среда
|«Спартак» – «Наполи»
|Москва. Стадион «Открытие Арена». 17:30
|ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
|Прогноз Sport.ua — 1:2
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.