Спартак М
2 : 1
Наполи
24.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Спартак – Наполи – 2:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги Европы

  • 24.11.2021 20:37
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Спартак – Наполи – 2:1. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элиф Элмас

​24 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги Европы, в котором «Спартак» обыграл «Наполи» (2:1).

Спартак – Наполи – 2:1. Видео голов и обзор матча

Голы: Соболев, 3, 28 – Элмас, 64.

ГОЛ! 1:0. Соболев, 3 мин.

ГОЛ! 2:0. Соболев, 28 мин.

ГОЛ! 2:1. Элмас, 64 мин.

События матча
64' ГОЛ ! Мяч забил Элиф Элмас (Наполи).
28' ГОЛ ! Мяч забил Александр Соболев (Спартак М).
3' ГОЛ ! С пенальти забил Александр Соболев (Спартак М).

Источник — Sport.ua

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