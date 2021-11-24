24 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги Европы, в котором «Спартак» обыграл «Наполи» (2:1).
Спартак – Наполи – 2:1. Видео голов и обзор матча
Голы: Соболев, 3, 28 – Элмас, 64.
ГОЛ! 1:0. Соболев, 3 мин.
ГОЛ! 2:0. Соболев, 28 мин.
ГОЛ! 2:1. Элмас, 64 мин.
События матча
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Элиф Элмас (Наполи).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Соболев (Спартак М).
|3'
|ГОЛ ! С пенальти забил Александр Соболев (Спартак М).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.