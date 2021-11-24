Спартак Москва обыграл Наполи и возглавил группу Лиги Европы

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы московский «Спартак» на своем поле сумел обыграть лидера чемпионата Италии «Наполи» со счетом 2:1.

«Спартак» набрал 7 очков и до матчей конкурентов вышел в лидеры группы.

Не лучшая для Украины новость в плане борьбы в таблице коэффициентов УЕФА.

Группа C

Спартак Москва - Наполи 2:1

Голы: Соболев, 3 (с пен), 28 - Элмас, 54

1. Спартак - 7 очков (5 матчей)

2. Наполи - 7 (5)

3. Легия - 6 (4)

4. Лестер - 5 (4)