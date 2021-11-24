Спартак М
2 : 1
Наполи
24.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Спартак Москва обыграл Наполи и возглавил группу Лиги Европы

Не лучшие новости для таблицы коэффициентов УЕФА

  • 24.11.2021 20:10
  • 974 просмотра
  • 1 комментарий
Спартак Москва обыграл Наполи и возглавил группу Лиги Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы московский «Спартак» на своем поле сумел обыграть лидера чемпионата Италии «Наполи» со счетом 2:1.

«Спартак» набрал 7 очков и до матчей конкурентов вышел в лидеры группы.

Не лучшая для Украины новость в плане борьбы в таблице коэффициентов УЕФА.

Группа C

Спартак Москва - Наполи 2:1
Голы: Соболев, 3 (с пен), 28 - Элмас, 54

1. Спартак - 7 очков (5 матчей)
2. Наполи - 7 (5)
3. Легия - 6 (4)
4. Лестер - 5 (4)

События матча
64' ГОЛ ! Мяч забил Элиф Элмас (Наполи).
28' ГОЛ ! Мяч забил Александр Соболев (Спартак М).
3' ГОЛ ! С пенальти забил Александр Соболев (Спартак М).

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Mykhailo Orlovskyi
    Mykhailo Orlovskyi, 24.11.2021 20:25
    -1
    Да, м'ясо, це не сало...
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