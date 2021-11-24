Спартак Москва обыграл Наполи и возглавил группу Лиги Европы

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы московский «Спартак» на своем поле сумел обыграть лидера чемпионата Италии «Наполи» со счетом 2:1.
«Спартак» набрал 7 очков и до матчей конкурентов вышел в лидеры группы.
Не лучшая для Украины новость в плане борьбы в таблице коэффициентов УЕФА.
Группа C
Спартак Москва - Наполи 2:1
Голы: Соболев, 3 (с пен), 28 - Элмас, 54
1. Спартак - 7 очков (5 матчей)
2. Наполи - 7 (5)
3. Легия - 6 (4)
4. Лестер - 5 (4)
События матча
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Элиф Элмас (Наполи).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Соболев (Спартак М).
|3'
|ГОЛ ! С пенальти забил Александр Соболев (Спартак М).
Источник — Sport.ua
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