Илья МАРЧЕНКО: «Рууд в отличной форме, тем ценнее будет победа»

Первый номер сборной Украины Илья Марченко, который проживает в Братиславе, рассказал Sport.ua о последних поединках и подготовке к матчу Кубка Дэвиса против сборной Норвегии (26-27 ноября).



- Матчи из Лиамом Броди в Бергамо и Братиславе вышли совершенно разными. Почему во втором не получилось дать бой?

- Ко второму матчу я не был готов. Был бы он в другом месте – точно бы не играл. А так решил попробовать.

- Каково общее состояние (здоровье, форма) перед противостоянием с Норвегией?

- Скажем так, были времена и лучше. И форма далека от идеальной. Но до матча еще есть время.

- Как вы можете охарактеризовать соперников? Сможем ли что-нибудь противопоставить восьмой ракетке мира Касперу Рууду, или надежда только на другие матчи?

- Рууд в отличной форме. Играет на таком уровне, на котором мы, наверное, никогда не играли. Но тем ценнее будет победа. Мы опытные ребята и нам не раз приходилось уже сталкиваться с игроками такого уровня. Мы сделаем все от нас зависящее, а на результат посмотрим после.

- Результаты второго номера норвежцев Виктора Дурасовича (№339 ATP) не сильно впечатляют. Разбирали уже, чем он может удивить?

- Недавно он прошел квалификацию в Стокгольме на турнир АТР 250, поэтому играть он умеет. Сейчас уровень тенниса игроков очень равный. Я ведь сам недавно проиграл игроку 4-й сотни, а затем провел несколько неплохих недель, обыграв при этом 35-ю ракетку мира. Все зависит от условий: покрытия, мячей, воздуха, дня недели. Проходных матчей почти нет. Поэтому ко всем поединкам будем относиться серьезно.



- Что можете сказать о ситуации с Пэн Шуай?

- Ух, пока ничего не известно. Конечно, надеюсь, что с ней все хорошо. Обвинять преждевременно кого-то тоже не хочу. Это может быть настолько запутанно, что нам и представить сложно. Там во всех деталях, начиная с ее оригинальной публикации и заканчивая последним видео, – все очень туманно.