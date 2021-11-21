Илья МАРЧЕНКО: «Рууд в отличной форме, тем ценнее будет победа»

Первый номер сборной Украины Илья Марченко, который проживает в Братиславе, рассказал Sport.ua о последних поединках и подготовке к матчу Кубка Дэвиса против сборной Норвегии (26-27 ноября).
- Матчи из Лиамом Броди в Бергамо и Братиславе вышли совершенно разными. Почему во втором не получилось дать бой?
- Ко второму матчу я не был готов. Был бы он в другом месте – точно бы не играл. А так решил попробовать.
- Каково общее состояние (здоровье, форма) перед противостоянием с Норвегией?
- Скажем так, были времена и лучше. И форма далека от идеальной. Но до матча еще есть время.
- Как вы можете охарактеризовать соперников? Сможем ли что-нибудь противопоставить восьмой ракетке мира Касперу Рууду, или надежда только на другие матчи?
- Рууд в отличной форме. Играет на таком уровне, на котором мы, наверное, никогда не играли. Но тем ценнее будет победа. Мы опытные ребята и нам не раз приходилось уже сталкиваться с игроками такого уровня. Мы сделаем все от нас зависящее, а на результат посмотрим после.
- Результаты второго номера норвежцев Виктора Дурасовича (№339 ATP) не сильно впечатляют. Разбирали уже, чем он может удивить?
- Недавно он прошел квалификацию в Стокгольме на турнир АТР 250, поэтому играть он умеет. Сейчас уровень тенниса игроков очень равный. Я ведь сам недавно проиграл игроку 4-й сотни, а затем провел несколько неплохих недель, обыграв при этом 35-ю ракетку мира. Все зависит от условий: покрытия, мячей, воздуха, дня недели. Проходных матчей почти нет. Поэтому ко всем поединкам будем относиться серьезно.
- Что можете сказать о ситуации с Пэн Шуай?
- Ух, пока ничего не известно. Конечно, надеюсь, что с ней все хорошо. Обвинять преждевременно кого-то тоже не хочу. Это может быть настолько запутанно, что нам и представить сложно. Там во всех деталях, начиная с ее оригинальной публикации и заканчивая последним видео, – все очень туманно.
Владимир Клепач, Sport.ua
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