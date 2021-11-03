Бергамо. Марченко вылетел во втором раунде

Сегодня Илья Марченко во втором раунде хардового челленджера в Бергамо (Италия) встречался с пятым сеяным британцем Лиамом Броди.
Украинский теннисист потерпел поражение в трехсетовом поединке. Матч продолжался 2 часа и 13 минут.
2-й раунд
Лиам Броди (Великобритания, 5) – Илья Марченко (Украина) – 6:4, 4:6, 6:3
Ранее в первом раунде Марченко обыграл итальянца Луку Нарди.
Источник — Sport.ua
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