Марченко стартовал с победы на челленджере в Бергамо

Украинский теннисист Илья Марченко (№154 ATP) стартовал с победы на челленджере в Бергамо.



В поединке первого раунда украинец переиграл Луку Нарди из Италии (№437 ATP), которому организаторы выдали вайлд-кард.



Бергамо. Первый круг

Илья Марченко (Украина) – Лука Нарди (Италия) – 7:6(1), 6:4



Далее по сетке пятый сеяный Лиам Броуди из Великобритании (№121 ATP).



Ранее свой первый матч на этом турнире выиграл Сергей Стаховский.