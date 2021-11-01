Марченко стартовал с победы на челленджере в Бергамо

Украинский теннисист Илья Марченко (№154 ATP) стартовал с победы на челленджере в Бергамо.
В поединке первого раунда украинец переиграл Луку Нарди из Италии (№437 ATP), которому организаторы выдали вайлд-кард.
Бергамо. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Лука Нарди (Италия) – 7:6(1), 6:4
Далее по сетке пятый сеяный Лиам Броуди из Великобритании (№121 ATP).
Ранее свой первый матч на этом турнире выиграл Сергей Стаховский.
Источник — Sport.ua
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