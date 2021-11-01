Марченко стартовал с победы на челленджере в Бергамо

Украинцы преодолели первый круг без потерь

  • 01.11.2021 21:48
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  • 1 комментарий
Марченко стартовал с победы на челленджере в Бергамо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№154 ATP) стартовал с победы на челленджере в Бергамо.
 
В поединке первого раунда украинец переиграл Луку Нарди из Италии (№437 ATP), которому организаторы выдали вайлд-кард.
 
Бергамо. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Лука Нарди (Италия) – 7:6(1), 6:4
 
Далее по сетке пятый сеяный Лиам Броуди из Великобритании (№121 ATP). 
 
Ранее свой первый матч на этом турнире выиграл Сергей Стаховский.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    maksimisgreat
    maksimisgreat, 01.11.2021 22:46
    0
    Молодчина. Надо брать реванш у Броуди.
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