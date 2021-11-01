Стаховский выиграл первый матч после возвращения

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№227 ATP) стартовал с победы на челленджере в Бергамо.



В матче первого круга украинец в трех сетах одолел Маттео Арнальди из Италии (№363 ATP), которому организаторы выдали вайлд-кард.



Бергамо. Первый круг

Сергей Стаховский (Украина) – Маттео Арнальди (Италия) – 6:3, 6:7(4), 7:6(5)



Далее по сетке победитель матча Никола Милоевич (№138 ATP) – Марожан Фабиан (№415 ATP).

Отметим, что из-за последствий болезни Стаховский не играл после турнира в Киеве.