Стаховский выиграл первый матч после возвращения

Украинский теннисист победно стартовал на соревнованиях в Италии

  • 01.11.2021 19:45
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  • 1 комментарий
Стаховский выиграл первый матч после возвращения
© ФТУ. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№227 ATP) стартовал с победы на челленджере в Бергамо.
 
В матче первого круга украинец в трех сетах одолел Маттео Арнальди из Италии (№363 ATP), которому организаторы выдали вайлд-кард.
 
Бергамо. Первый круг
Сергей Стаховский (Украина) – Маттео Арнальди (Италия) – 6:3, 6:7(4), 7:6(5)
 
Далее по сетке победитель матча Никола Милоевич (№138 ATP) – Марожан Фабиан (№415 ATP).

Отметим, что из-за последствий болезни Стаховский не играл после турнира в Киеве

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 01.11.2021 20:00
    0
    Точнее вымучил 2 раза подавал на матч, в итоге мог проиграть, на мб, на его подаче, отыграл только с помощью троса и последнее очко выиграл за счёт ошибки(соперник умодрился не попасть в пустой корт)
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