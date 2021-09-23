Стаховский снялся с турнира в Орлеане из-за болезни

Украинский теннисист Сергей Стаховский у себя в Инстаграме сообщил о том, что из-за болезни, полученной во время Kyiv Open, пропустит челленджер в Орлеане (27 сентября – 3 октября).

Ранее из-за болезни Стаховскому уже довелось пропустить турниры в швейцарском Бьеле (20 – 26 сентября) и французском Ренне (12 – 19 сентября).

Напомним, на Kyiv Open Стаховский добрался до финала в парном разряде, где потерпел поражение.