Братислава. Марченко проиграл в первом раунде

Украинец прекратил борьбу на турнире

  • 08.11.2021 17:37
  • 141 просмотр
  • 3 комментария
Братислава. Марченко проиграл в первом раунде
© Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Сегодня Илья Марченко в первом раунде хардового челленджера в Братиславе встречался с седьмым сеяным британцем Лиамом Броди.

Украинский теннисист потерпел поражение в двух сетах, сумев суммарно взять всего три гейма. Матч продолжался 1 час и 4 минуты.

1-й раунд

Илья Марченко (Украина) – Лиам Броди (Великобритания, 7) – 2:6, 1:6

Ранее Марченко вылетел во втором раунде турнира в Бергамо.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Александр Науменко
    online
    Александр Науменко, 08.11.2021 17:56
    +1
    московія відригується.
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    andi Mir
    online
    andi Mir, 08.11.2021 18:34
    0
    Поедь в мацкву отдохни. Измотала тебя проклятая гейропа, к кирилке заскочи скрепами запасись.
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    Spectra
    Spectra, 08.11.2021 18:31
    0
    Наша сборная в беде, вроде как Марченко набрал форму, но теперь её теряет, а Стаховский вообще уже подать не может и у сетки много ошибаться, а Сачко на харде полный 0, конечно был финал в этом году Челленджера, но это наверное случайность! Так имеим что и Дурасовича обыграть будет не просто, а про Рууда можно молчать!
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