Братислава. Марченко проиграл в первом раунде

Сегодня Илья Марченко в первом раунде хардового челленджера в Братиславе встречался с седьмым сеяным британцем Лиамом Броди.
Украинский теннисист потерпел поражение в двух сетах, сумев суммарно взять всего три гейма. Матч продолжался 1 час и 4 минуты.
1-й раунд
Илья Марченко (Украина) – Лиам Броди (Великобритания, 7) – 2:6, 1:6
Ранее Марченко вылетел во втором раунде турнира в Бергамо.
Источник — Sport.ua
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