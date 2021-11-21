ВИДЕО. Последние слова Сульшера перед увольнением из Ман Юнайтед

Норвежский специалист покинул клуб

  • 21.11.2021 13:47
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ВИДЕО. Последние слова Сульшера перед увольнением из Ман Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение о будущем главного тренера Уле Гуннара Сульшера.
21 ноября боссы клуба на экстренном совещании решили уволить норвежца.

После разгромного поражения от «Уотфорда» (1:4) «МЮ» на данный момент занимает 7-е место в АПЛ с 17 очками.

Вашему вниманию отрывок пресс-конференции Уле Гуннара Сульшера после матча «Уотфорд» - «Манчестер Юнайтед».

Источник — Sport.ua

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