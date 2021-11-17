12-й тур
Уотфорд
0 : 0
Ман Юнайтед
20.11.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Уотфорд – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Манкунианцы должны брать три очка

  • 17.11.2021 19:09
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Уотфорд – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 20 ноября, на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде состоится матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором местный «Уотфорд» примет «Манчестер Юнайтед». Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени. Арбитром встречи будет Джонатан Мосс.

«Уотфорд»

 

«Шершни» в текущем сезоне АПЛ пока не блещут. Команда из Уотфорда набрала лишь 10 очков в 11 матчах и идет на семнадцатом месте в турнирной таблице. Команда Клаудио Раньери проиграла четыре из последних пяти матчей. Судя по игре и результатам команды, ее ждет борьба за выживание. Удачная или нет, покажет лишь время.

«Уотфорд» уже вылетел из Кубка английской лиги. «Желтая армия» уже в 1/16 финала в родных стенах уступила «Сток Сити». Возможно, это даже будет на руку «Уотфорду», поскольку главной задачей команды точно будет сохранение прописки в элите.

Не помогут «шершням» в этой игре травмированные Квадво Баа, Кристиан Кабаселе, Кен Сема и Огенекаро Этебо, а также дисквалифицированный Юрай Куцка.

«Манчестер Юнайтед»

 

«Красные дьяволы» в последнее время играют под большим давлением. Уже давно ходят слухи о возможной отставке Уле-Гуннара Сульшера, но руководство клуба, судя по всему, ему доверяет. Причина этих слухов, конечно, кроется в результатах. Манкунианцы выступают крайне нестабильно. В последних трех турах «Юнайтед» без шансов уступил «Ливерпулю» и «Манчестер Сити», но разгромил «Тоттенхэм». В итоге команда из Манчестера имеет в своем активе 17 очков и идет лишь на шестом месте.

Также «Манчестер Юнайтед» вылетел на стадии 1/16 финала Кубка английской лиги, уступив «Вест Хэму», и имеет проблемы в Лиге чемпионов. В самом престижном клубном турнире Европы «дьяволы» проиграли «Янг Бойз», сыграли вничью с «Аталантой», но все равно идут первыми в своей группе. Правда, все решится в последних двух поединках группы.

В лазарете «Юнайтед» находятся Рафаэль Варан, Поль Погба, и Эдинсон Кавани. Они не сыграют против «Уотфорда».

История встреч

 

Соперники провели между собой 35 матчей. Преимущество на стороне «Манчестер Юнайтед», который добыл 24 победы. 5 игр завершились вничью и 6 раз триумфовал «Уотфорд».

Ориентировочные составы

«Уотфорд»: Фостер, Роуз, Нкулу, Каткарт, Кико, Сиссоко, Сарр, Деннис, Туфан, Педру, Кинг.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Шоу, Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Фред, Матич, Фернандеш, Гринвуд, Роналду, Рэшфорд.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что этот поединок завершится победой гостей. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.52 по линии Parimatch.

20 ноября, суббота

«Уотфорд» – «Манчестер Юнайтед»
Уотфорд. Стадион «Викарэйдж Роуд». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports
Прогноз Sport.ua — 0:2
Parimatch  
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Сергей Снопов, Sport.ua

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