Ярмоленко отыграл 20 минут, поражение МЮ, богатенький Ньюкасл на дне

Украинец получил на поле более 20 минут

  • 20.11.2021 19:01
  • 2068 просмотров
  • 3 комментария
Ярмоленко отыграл 20 минут, поражение МЮ, богатенький Ньюкасл на дне
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Вест Хэм», который после победы над «Ливерпулем» начал реально задумываться о борьбе за топ-позиции, в матче АПЛ уступил «Вулверхэмптону» 0:1.

Украинский вингер Андрей Ярмоленко получил в матче АПЛ больше времени, чем обычно выходит в нынешнем сезоне. Андрей вышел на поле на 71-й минуте, но команде не помог.

Кроме того, выделим поражение МЮ, который рискует выпасть из топ-10. Когда уволят Сульшера?

Среди других результатов отметим ничью «Ньюкасла». Новые богатые собственники и новый тренер Эдди Хау пока не помогают команде уйти с последней позиции в таблице.

Чемпионат Англии. 12-й тур

Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1
Голы: Кинг, 28, Сарр, 44, Педру, 90, Деннис, 90+5 - ван де Бек, 50

Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0
Гол: Хименес, 58

Ньюкасл - Брентфорд 3:3
Голы: Ласкаллес, 10, Жоэлинтон, 39, Сан-Максимин, 75 - Тони, 11, Хенри, 31, Онейка, 61

Астон Вилла - Брайтон 2:0
Голы: Уоткинс, 84, Мингс, 89

Бернли - Кристал Пэлас 3:3
Голы: Ми, 19, Вуд, 27, Корне, 49 - Бентеке, 8, 36, Гуэхи, 42

Норвич - Саутгемптон 2:1
Голы: Пукки, 7, Ханли, 79 - Адамс, 4

Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
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    bzzzzz
    online
    bzzzzz, 20.11.2021 19:40
    0
    Не пойму что макгуаер делает в мю, игрок уровня середняка апл. В мю какието сумасшедшие за кадровую политику отвечают, кучу бабла непонятно за что
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
    Виктор Андрущик, 20.11.2021 19:27
    -1
    На 58 мин.пропустили,а уже на 60 мин.играли в меньшестве,Моес,Моес?
    Ссылка
    igogo
    igogo, 20.11.2021 19:13
    -1
    Погром от Уотфорда?
    Роналду пакует чемоданы.
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