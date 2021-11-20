Ярмоленко отыграл 20 минут, поражение МЮ, богатенький Ньюкасл на дне

«Вест Хэм», который после победы над «Ливерпулем» начал реально задумываться о борьбе за топ-позиции, в матче АПЛ уступил «Вулверхэмптону» 0:1.
Украинский вингер Андрей Ярмоленко получил в матче АПЛ больше времени, чем обычно выходит в нынешнем сезоне. Андрей вышел на поле на 71-й минуте, но команде не помог.
Кроме того, выделим поражение МЮ, который рискует выпасть из топ-10. Когда уволят Сульшера?
Среди других результатов отметим ничью «Ньюкасла». Новые богатые собственники и новый тренер Эдди Хау пока не помогают команде уйти с последней позиции в таблице.
Чемпионат Англии. 12-й тур
Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1
Голы: Кинг, 28, Сарр, 44, Педру, 90, Деннис, 90+5 - ван де Бек, 50
Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0
Гол: Хименес, 58
Ньюкасл - Брентфорд 3:3
Голы: Ласкаллес, 10, Жоэлинтон, 39, Сан-Максимин, 75 - Тони, 11, Хенри, 31, Онейка, 61
Астон Вилла - Брайтон 2:0
Голы: Уоткинс, 84, Мингс, 89
Бернли - Кристал Пэлас 3:3
Голы: Ми, 19, Вуд, 27, Корне, 49 - Бентеке, 8, 36, Гуэхи, 42
Норвич - Саутгемптон 2:1
Голы: Пукки, 7, Ханли, 79 - Адамс, 4
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Роналду пакует чемоданы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.