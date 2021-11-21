ВИДЕО. Реакция Клоппа на конфликт с Артетой и победу над Арсеналом

В поединке 12-го тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» разгромил «Арсенал» со счетом 4:0.

Подопечные Юргена Клоппа отправили в ворота соперника четыре безответных мяча и легко набрали три балла. Кроме того в матче был и конфликт. Микель Артета резко отреагировал на игровой момент и просил карточку для Садио Мане, реакция Клоппа не заставила себя ждать. Как итог оба тренера получили желтые карточки.

Вашему вниманию запись пресс-конференции Юргена Клоппа после матча «Ливерпуль« - «Арсенал».