12-й тур
Ливерпуль
4 : 0
Арсенал
20.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Реакция Клоппа на конфликт с Артетой и победу над Арсеналом

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  • 21.11.2021 11:43
  • 1454 просмотра
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ВИДЕО. Реакция Клоппа на конфликт с Артетой и победу над Арсеналом
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 12-го тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» разгромил «Арсенал» со счетом 4:0.

Подопечные Юргена Клоппа отправили в ворота соперника четыре безответных мяча и легко набрали три балла. Кроме того в матче был и конфликт. Микель Артета резко отреагировал на игровой момент и просил карточку для Садио Мане, реакция Клоппа не заставила себя ждать. Как итог оба тренера получили желтые карточки.

Вашему вниманию запись пресс-конференции Юргена Клоппа после матча «Ливерпуль« - «Арсенал».

События матча
77' ГОЛ ! Мяч забил Такуми Минамино (Ливерпуль).
73' ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
52' ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
39' ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).

Источник — Sport.ua

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