В субботу, 20 ноября, состоится матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» на домашнем стадионе «Энфилд» примет лондонский «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по Киеву.

Ливерпуль

Команда Юргена Клоппа в минувшей кампании не смогла защитить титул чемпиона Англии. «Красные» практически не навязали конкуренции «Манчестер Сити», поскольку команда Пепа Гвардиолы провела феноменальный сезон. Итоговое отставание от «горожан» составило 17 очков – расстояние шести побед. В Лиге чемпионов «Ливерпуль» вылетел на стадии 1/4 финала, проиграв мадридскому «Реалу».

Новый сезон в Премьер-лиге подопечные Клоппа начали тоже далеко не идеально. В 11 турах «Ливерпуль» набрал 22 очка из 33 возможных, разбавив шесть побед четырьмя ничьими и одним поражением. А в Лиге чемпионов «красные» одержали четыре победы и лидируют в группе, досрочно обеспечив себе выход в 1/8 финала с первого места.

Арсенал

В прошлом сезоне «канониры» не смогли пробиться в еврокубки, заняв восьмое место в чемпионате. Отставание от седьмой строчки, на которой финишировал «Тоттенхэм», составило лишь один балл, однако все равно после этого сезон для команды Микеля Артеты можно назвать не иначе как провальным.

Испанского специалиста по всем законам логики должна была ждать отставка, но каким-то непостижимым образом ему удалось её избежать. Вероятно, кредит доверия руководства клуба еще не иссяк.

В этом чемпионате «Арсенал» сейчас располагается сразу за «Ливерпулем» – на пятом месте, имея в активе 20 баллов. До земляков из «Челси», которые единолично возглавляют турнирную таблицу, пока всего шесть очков, поэтому вся борьба впереди.

Ориентировочные составы

«Ливерпуль»: Алиссон – Ван Дейк, Александр-Арнольд, Матип, Цимикас, Хендерсон, Фабиньо, Алькантара, Салах, Жота, Ориги.

«Арсенал»: Ремсдэйл – Габриэл, Тирни, Томиясу, Тавареш, Сака, Смит-Роу, Локонга, Эдегор, Обамеянг, Пепе.

20 ноября, суббота