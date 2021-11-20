Фиаско Артеты. Ливерпуль разгромил Арсенал на Энфилде

В матче 12-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на «Энфилде» разгромил лондонский «Арсенал» со счетом 4:0.

Голами отличились Садио Мане, Диогу Жота, Мохамед Салах и Такуми Минамино. Тем самым мерсисайдцы прервали восьмиматчевую беспроигрышную серию «канониров» в АПЛ.

Чемпионат Англии. 12-й тур

«Ливерпуль» – «Арсенал» – 4:0

Голы: Мане, 40. Жота, 52. Салах, 74. Минамино, 77.

Подопечные Микеля Артеты остаются на пятом месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 20 очков. Команда Юргена Клоппа набрала 25 баллов и поднялась на вторую строчку в чемпионате.

В следующем туре Премьер-лиги «Ливерпуль» на своем поле сыграет против «Саутгемптона», а «Арсенал» на «Эмирейтс» примет «Ньюкасл». Обе встречи состоятся 27 ноября.