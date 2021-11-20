12-й тур
Ливерпуль
4 : 0
Арсенал
20.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Фиаско Артеты. Ливерпуль разгромил Арсенал на Энфилде

Мерсисайдцы прервали восьмиматчевую беспроигрышную серию «канониров»

  • 20.11.2021 21:39
  • 643 просмотра
  • 0 комментариев
Фиаско Артеты. Ливерпуль разгромил Арсенал на Энфилде
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 12-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на «Энфилде» разгромил лондонский «Арсенал» со счетом 4:0.

Голами отличились Садио Мане, Диогу Жота, Мохамед Салах и Такуми Минамино. Тем самым мерсисайдцы прервали восьмиматчевую беспроигрышную серию «канониров» в АПЛ.

Чемпионат Англии. 12-й тур

«Ливерпуль» – «Арсенал» – 4:0
Голы: Мане, 40. Жота, 52. Салах, 74. Минамино, 77.

Подопечные Микеля Артеты остаются на пятом месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 20 очков. Команда Юргена Клоппа набрала 25 баллов и поднялась на вторую строчку в чемпионате.

В следующем туре Премьер-лиги «Ливерпуль» на своем поле сыграет против «Саутгемптона», а «Арсенал» на «Эмирейтс» примет «Ньюкасл». Обе встречи состоятся 27 ноября.

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности