В поединке 12-го тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» разгромил «Арсенал» со счетом 4:0.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Такуми Минамино (Ливерпуль).
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
Источник — YouTube
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