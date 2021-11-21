В воскресенье, 21 ноября, в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» состоится матч двенадцатого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют лондонский «Тоттенхэм» и «Лидс». Стартовый свисток рефери Андре Марринера из Бирмингема прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Тоттенхэм



«Шпоры» все еще стараются привыкнуть к манере работы под руководством итальянского специалиста Антонио Конте, и пока что полноценного влияния руки 52-летнего наставника нам не удавалось увидеть. Впрочем, ноябрьская международная пауза, равно как и само решение руководства столичного коллектива сменить главного тренера перед ней, выглядит крайне уместным. «Тоттенхэм» нуждался в серьезной перестройке, а бывший главный тренер, португалец Нуну Эшпириту Санту, пытался лишь плыть по течению. Получится ли у Конте пройтись по выжженному после Жозе Моуриньо полю? Почему бы и нет. У него уже был опыт принятия в наследство результатов работы опытного португальского специалиста во времена работы в «Челси» и даже, отчасти, в миланском «Интере».

К тому же, «шпоры», хотя и находятся в кризисе с точки зрения достигаемых результатов, не выглядят абсолютно безнадежным коллективом. Команды из середины турнирной таблицы английской Премьер-лиги в этом году особенно лихорадит, поэтому даже 10 очков отставания от лидера в лице все тех же «пенсионеров» не выглядит катастрофической пропастью. Перед Конте открывается прекрасная серия матчей против соперников средней руки, за время которой можно будет с лихвой наверстать упущенное своим предшественником. К тому же, «Тоттенхэму» стоит уже на следующей неделе закрыть все вопросы о квалификации в плей-офф Лиги конференций УЕФА, так как и на международной арене результаты команды особого восторга не вызывают.

Лидс



Подопечные Марсело Бьелсы в последние несколько туров кряду играют без поражений, однако выйти на победную серию все равно не могут. «Павлины» постепенно стараются отходить от зоны вылета, однако темп этого движения все еще недостаточен для того, чтобы считать их в безопасности в этом вопросе. 15-я строчка – такое положение команды аргентинского специалиста на данный момент, и есть большие сомнения относительно того, что оно получит улучшение в ближайшее время.

Календарь «Лидса» в ближайшее время также можно охарактеризовать как приемлемый, однако непосредственно перед и во время Boxing day «белые» погрязнут в матчах против «Челси», «Манчестер Сити», «Арсенала» и «Ливерпуля», и, как показывает практика, очков против этих соперников футболисты Бьелсы набрать не смогут. По сути, главным вопросом предстоящей игры станет предположение о том, можно ли «Тоттенхэм» до сих пор относить к грандам футбола своей страны. Если ответ на него будет утвердительным, то гостевой команде мало что светит в плане результата.

Ориентировочные составы



«Тоттенхэм»: Льорис – Регилон, Дэвис, Санчес, Дайер, Эмерсон – Сон, Ндомбеле, Ло Чельсо, Моура – Кейн.

«Лидс»: Мелье – Купер, Стрюйк, Льоренте – Даллас, Харрисон, Филлипс, Форшоу – Джеймс, Рафинья – Родриго.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, в предстоящем поединке хозяева поля сумеют одержать победу над исторически неудобным для себя соперником. Нашей ставкой будет позиция – «Тоттенхэм» победит и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.60 по линии Parimatch.

21 ноября, воскресенье