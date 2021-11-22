В матче 12-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Лидс» со счетом 2:1.
События матча
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Серхио Регилон (Тоттенхэм).
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Тоттенхэм).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Джеймс (Лидс).
Источник — Sport.ua
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