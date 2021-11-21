12-й тур
Тоттенхэм
2 : 1
Лидс
21.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Три очка для Конте. Тоттенхэм одержал победу в матче с Лидсом

У «шпор» голами отличились Пьер-Эмиль Хейбьерг и Серхио Регилон

  • 21.11.2021 20:35
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  • 1 комментарий
Три очка для Конте. Тоттенхэм одержал победу в матче с Лидсом
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 12-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» победил «Лидс» (2:1).

У «шпор» голами отличились Пьер-Эмиль Хейбьерг и Серхио Регилон. У гостей забил Дэниэл Джеймс.

«Тоттенхэм» набрал 19 очков и занимает 7-е место. «Лидс» имеет 11 очков и находится на 17-й позиции.

АПЛ. 12-й тур

Тоттенхэм – Лидс –2:1

Голы: Хейбьерг, 58, Регилон, 69 – Джеймс, 44.

Тоттенхэм: Льорис, Регилон (Сессеньон, 79), Эмерсон Роял, Дайер, Танганга (Санчес, 68), Дэвис, Хейбьерг, Уинкс, Сон Хын Мин, Кейн, Лукас Моура (Алли, 88)

Лидс: Мелье, Купер, Льоренте, Даллас, Стрейк, Форшоу (Робертс, 72), Филлипс, Клих (Фирпо, 59), Джеймс, Харрисон, Гелхардт (Маккинстри, 87).

Предупреждения: Эмерсон Роял 90 – Гелхардт 30, Форшоу 65, Купер 67, Филлипс 90

Судья: Андре Марринер.

Турнирная таблица чемпионата Англии

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    pol-55
    pol-55, 21.11.2021 20:56
    0
    Нууу и Лидс настоящий пресинг в 1м тайме,просто задавил Тотем,подумалось должны присесть во 2м так и случилось и все стало на свои места.
    Санчес отлично вошел в игру,сколько присек атак справа ближе к центральной линии.Кейну на 60мин.
    после фола надо было падать а не держатся до последнего на ногах.В общем есть результат и вернулись почти в 6ку,но в Конте еще много работы,к примеру почему не дает времени поджарому Б.Хилю и т.д.
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