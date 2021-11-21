Три очка для Конте. Тоттенхэм одержал победу в матче с Лидсом

В матче 12-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» победил «Лидс» (2:1).
У «шпор» голами отличились Пьер-Эмиль Хейбьерг и Серхио Регилон. У гостей забил Дэниэл Джеймс.
«Тоттенхэм» набрал 19 очков и занимает 7-е место. «Лидс» имеет 11 очков и находится на 17-й позиции.
АПЛ. 12-й тур
Тоттенхэм – Лидс –2:1
Голы: Хейбьерг, 58, Регилон, 69 – Джеймс, 44.
Тоттенхэм: Льорис, Регилон (Сессеньон, 79), Эмерсон Роял, Дайер, Танганга (Санчес, 68), Дэвис, Хейбьерг, Уинкс, Сон Хын Мин, Кейн, Лукас Моура (Алли, 88)
Лидс: Мелье, Купер, Льоренте, Даллас, Стрейк, Форшоу (Робертс, 72), Филлипс, Клих (Фирпо, 59), Джеймс, Харрисон, Гелхардт (Маккинстри, 87).
Предупреждения: Эмерсон Роял 90 – Гелхардт 30, Форшоу 65, Купер 67, Филлипс 90
Судья: Андре Марринер.
Турнирная таблица чемпионата Англии
Источник — Sport.ua
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Санчес отлично вошел в игру,сколько присек атак справа ближе к центральной линии.Кейну на 60мин.
после фола надо было падать а не держатся до последнего на ногах.В общем есть результат и вернулись почти в 6ку,но в Конте еще много работы,к примеру почему не дает времени поджарому Б.Хилю и т.д.
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