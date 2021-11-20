13-й тур
Аталанта
5 : 2
Специя
20.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Аталанта – Специя – 5:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Италии

  • 20.11.2021 19:57
  • 1023 просмотра
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Аталанта – Специя – 5:2. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 13-го тура итальянской Серии А «Аталанта» на своем поле выиграла у «Специи» со счетом 5:2.

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский вышел на замену во втором тайме и отметился голом в концовке встречи.

Еще один украинец, центрхав «Специи» Виктор Коваленко вышел в стартовом составе, а на 64-й минуте был заменен, не успев отличиться результативными действиями.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Мбала Нзола (Специя).
89' ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (Аталанта).
83' ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).
41' ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
38' ГОЛ ! С пенальти забил Дуван Сапата (Аталанта).
18' ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
11' ГОЛ ! Мяч забил Мбала Нзола (Специя).

Источник — Sport.ua

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