В матче 13-го тура итальянской Серии А «Аталанта» на своем поле выиграла у «Специи» со счетом 5:2.

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский вышел на замену во втором тайме и отметился голом в концовке встречи.

Еще один украинец, центрхав «Специи» Виктор Коваленко вышел в стартовом составе, а на 64-й минуте был заменен, не успев отличиться результативными действиями.