В матче 13-го тура итальянской Серии А «Аталанта» на своем поле выиграла у «Специи» со счетом 5:2.
Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский вышел на замену во втором тайме и отметился голом в концовке встречи.
Еще один украинец, центрхав «Специи» Виктор Коваленко вышел в стартовом составе, а на 64-й минуте был заменен, не успев отличиться результативными действиями.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Мбала Нзола (Специя).
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (Аталанта).
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
|38'
|ГОЛ ! С пенальти забил Дуван Сапата (Аталанта).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Мбала Нзола (Специя).
Источник — Sport.ua
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