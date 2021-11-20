13-й тур
Аталанта
5 : 2
Специя
20.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Аталанта с голом Малиновского обыграла Специю Коваленко

Малиновский вышел на замену, а Коваленко появился в старте

  • 20.11.2021 18:01
  • 1135 просмотров
  • 1 комментарий
Аталанта с голом Малиновского обыграла Специю Коваленко
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Италии встретились команды с украинскими игроками в составе. Руслан Малиновский остался в запасе «Аталанты», но вышел на 60-й минуте, а Виктор Коваленко появился в старте «Специи», но был заменен на 62-й минуте.

Как видим, арендованным не запрещено играть против своей команды.

«Аталанта» на своем поле ожидаемо воспользовалась проблемами соперника в обороне и победила 5:2, хотя и пропустила первой.

Последний гол хозяев в матче оформил Руслан Малиновский, для которого это третий мяч в нынешнем сезоне.

Чемпионат Италии. 13-й тур

Аталанта - Специя 5:2
Голы: Пашалич, 18, 41, Сапата, 38 (с пен), Муриэль, 83, Малиновский, 89 - Нзола, 11, 90

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Мбала Нзола (Специя).
89' ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (Аталанта).
83' ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).
41' ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
38' ГОЛ ! С пенальти забил Дуван Сапата (Аталанта).
18' ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
11' ГОЛ ! Мяч забил Мбала Нзола (Специя).

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Maksim Dimitrov
    Maksim Dimitrov, 20.11.2021 18:04
    -3
    У Коваленко там только лавочка
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