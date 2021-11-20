Аталанта с голом Малиновского обыграла Специю Коваленко

В матче чемпионата Италии встретились команды с украинскими игроками в составе. Руслан Малиновский остался в запасе «Аталанты», но вышел на 60-й минуте, а Виктор Коваленко появился в старте «Специи», но был заменен на 62-й минуте.

Как видим, арендованным не запрещено играть против своей команды.

«Аталанта» на своем поле ожидаемо воспользовалась проблемами соперника в обороне и победила 5:2, хотя и пропустила первой.

Последний гол хозяев в матче оформил Руслан Малиновский, для которого это третий мяч в нынешнем сезоне.

Чемпионат Италии. 13-й тур

Аталанта - Специя 5:2

Голы: Пашалич, 18, 41, Сапата, 38 (с пен), Муриэль, 83, Малиновский, 89 - Нзола, 11, 90