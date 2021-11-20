Аталанта с голом Малиновского обыграла Специю Коваленко

В матче чемпионата Италии встретились команды с украинскими игроками в составе. Руслан Малиновский остался в запасе «Аталанты», но вышел на 60-й минуте, а Виктор Коваленко появился в старте «Специи», но был заменен на 62-й минуте.
Как видим, арендованным не запрещено играть против своей команды.
«Аталанта» на своем поле ожидаемо воспользовалась проблемами соперника в обороне и победила 5:2, хотя и пропустила первой.
Последний гол хозяев в матче оформил Руслан Малиновский, для которого это третий мяч в нынешнем сезоне.
Чемпионат Италии. 13-й тур
Аталанта - Специя 5:2
Голы: Пашалич, 18, 41, Сапата, 38 (с пен), Муриэль, 83, Малиновский, 89 - Нзола, 11, 90
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Мбала Нзола (Специя).
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (Аталанта).
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
|38'
|ГОЛ ! С пенальти забил Дуван Сапата (Аталанта).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Мбала Нзола (Специя).
Источник — Sport.ua
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