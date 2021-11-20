13-й тур
Аталанта
5 : 2
Специя
20.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Вышел и забил. Малиновский оформил гол в матче чемпионата Италии

Украинский хавбек забил в конце встречи

  • 20.11.2021 18:10
  • 6403 просмотра
  • 3 комментария
ВИДЕО. Вышел и забил. Малиновский оформил гол в матче чемпионата Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Италии «Аталанта» - «Специя» украинский хавбек хозяев Руслан Малиновский, который вышел на поле на 60-й минуте, забил гол.

Украинец в конце встречи сделал счет 5:1 (итоговый счет 5:2).

Для Малиновского это третий гол в текущем сезоне.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Мбала Нзола (Специя).
89' ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (Аталанта).
83' ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).
41' ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
38' ГОЛ ! С пенальти забил Дуван Сапата (Аталанта).
18' ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
11' ГОЛ ! Мяч забил Мбала Нзола (Специя).

Источник — Sport.ua

(30 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    bonv
    online
    bonv, 20.11.2021 17:57
    +6
    респект.
    Ссылка
    Игорь Левченко
    Игорь Левченко, 20.11.2021 18:31
    +2
    Уровень)
    Ссылка
    umnuy2
    umnuy2, 20.11.2021 18:37
    +1
    левая золотая
    Ссылка
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