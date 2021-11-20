ВИДЕО. Вышел и забил. Малиновский оформил гол в матче чемпионата Италии

В матче чемпионата Италии «Аталанта» - «Специя» украинский хавбек хозяев Руслан Малиновский, который вышел на поле на 60-й минуте, забил гол.
Украинец в конце встречи сделал счет 5:1 (итоговый счет 5:2).
Для Малиновского это третий гол в текущем сезоне.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Мбала Нзола (Специя).
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (Аталанта).
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
|38'
|ГОЛ ! С пенальти забил Дуван Сапата (Аталанта).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Мбала Нзола (Специя).
Источник — Sport.ua
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