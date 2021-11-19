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Специя
20.11.2021 16:00   ТВ-трансляция: 

Аталанта - Специя. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Малиновский против Коваленко

  • 19.11.2021 21:27
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Аталанта - Специя. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Аталанта» возобновит чемпионат Италии матчем против «Специи». Игра состоится 20 октября, начало в 16:00.

Аталанта

Команда Джан Пьеро Гасперини не проигрывает в пяти матчах кряду во всех турнирах, однако за это время выиграла лишь дважды. В чемпионате Италии были ничьи с «Удинезе» и «Лацио», а в Лиге чемпионов «Аталанта» проиграла и сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед», ухудшив шансы выйти из группы.

В Серии A бергамцы пока держатся в топ-4, но отстают от лидеров уже на 10 очков.

Календарь простым не будет, и после «Специи» команду ждут встречи с «Янг Бойз» в еврокубке и «Ювентусом» в чемпионате.

Что касается хавбека Руслана Малиновского, то он регулярно выходит на поле, однако три последних поединка начинал на лавке запасных, а в игре с МЮ и вовсе не выходил на поле.

Специя

У скромной «Специи», конечно, проблемы совсем другого характера. Команда в пяти последних встречах одержала две победы и один раз сыграла вничью, что довольно неплохо для аутсайдера. Это позволило «Специи» с 11 очками выбраться из зоны вылета и переместиться на 16-е место, но борьба за выживание остается напряженной.

Виктор Коваленко, который вместе с Русланом Малиновским был в сборной Украины, выходил в основном составе пять раз подряд и, похоже, заслужил доверие тренера Тиаго Мотты. Виктор успел забить гол и сделать две результативные передачи в победных играх против «Салернитаны» и «Торино».

Правда, рассчитывать на успех в выездном матче с «Аталантой» будет сложно. У «Специи» худшая оборона чемпионата, и «Аталанта» наверняка этим воспользуется, пусть сама не такая мощная в атаке, как мы привыкли в последние сезоны.

20 ноября, суббота

Аталанта - Специя
Бергамо. Старт в 16:00
Трансляция на Megogo
Прогноз Sport.ua — 3:0
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Источник — Sport.ua

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