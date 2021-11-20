Интер Милан

13-й тур
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0 : 0
Наполи
21.11.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Интер – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Центральное противостояние 13 тура Серии А

  • 20.11.2021 11:08
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Интер – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 21 ноября, состоится матч 13-го тура итальянской Серии A, в котором «Интер» на домашнем стадионе «Джузеппе Меацца» примет «Наполи». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.

Интер

Действующий чемпион Италии в этом сезоне занимает третье место в турнирной таблице, имея существенное отставание от лидеров. После ухода Антонио Конте «Интер» перестраивается. В активе клуба 7 побед, четыре ничьи и й поражение. В последнем туре «нерадзурри» потеряли очки в миланском дерби (1:1). До этого было поражение от «Лацио» (1:3) и ничья с «Ювентусом» (1:1). После матча с «Наполи» у подопечных Симоне Индзаги будет календарь попроще.

В Лиге чемпионов миланский клуб дважды подряд обыграл «Шериф» (3:1 и 3:1) и поднялись на второе место в группе D, отставая от «Реала» на 2 балла.

Наполи

«Наполи» в этом сезоне выступает крайне успешно. Команда Лучано Спаллетти стартовала в сезоне с 8-ми побед подряд. В данный момент команда до сих пор не проигрывала, лишь в последнее время потеряла очки сначала с «Ромой» (0:0), а в прошлом туре с «Вероной» (1:1). Эти две осечки не позволяют «Наполи» единолично возглавлять турнирную таблицу. Неаполитанцы занимают первое место, опережая идущий вторым «Милан» лишь по дополнительным показателям.

Кроме национального первенства в Лиге Европы у «Наполи» также ситуация неплохая. Итальянский клуб занимает первое место в группе С, в последних играх дважды разгромив «Легию» (3:0, 4:1).

В этом матче у «Наполи» оптимальный состав, не сыграют лишь Костас Манолас и Кевин Малькюи.

Ориентировочные составы

«Интер»: Ханданович – Шкриньяр, Раноккья, Бастони, Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Перишич, Джеко, Мартинес.

«Наполи»: Оспина – Ди Лоренцо, Ррахмани, Кулибали, Руй, Ангуисса, Руис, Политано, Зелински, Инсинье, Осимхен.

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21 ноября, воскресенье

«Интер» – «Наполи»
Милан. Стадион «Джузеппе Меацца». 19:00
ТВ-трансляция на сервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:1

Источник — Sport.ua

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