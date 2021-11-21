В матче матча 13-го тура Серии А «Интер» в домашних стенах одолел «Наполи».
События матча
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Дрис Мертенс (Наполи).
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Иван Перишич (Интер Милан).
|25'
|ГОЛ ! С пенальти забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Петр Зелински (Наполи).
Источник — Sport.ua
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