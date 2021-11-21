13-й тур
Интер Милан
3 : 2
Наполи
21.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Интер – Наполи – 3:2. Милан сильнее Неаполя. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 13-го тура Серии А

  • 21.11.2021 21:57
  • 142 просмотра
  • 0 комментариев
Интер – Наполи – 3:2. Милан сильнее Неаполя. Видео голов и обзор матча
© ФК Интер Милан

В матче матча 13-го тура Серии А «Интер» в домашних стенах одолел «Наполи».

События матча
79' ГОЛ ! Мяч забил Дрис Мертенс (Наполи).
61' ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
44' ГОЛ ! Мяч забил Иван Перишич (Интер Милан).
25' ГОЛ ! С пенальти забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан).
17' ГОЛ ! Мяч забил Петр Зелински (Наполи).

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности