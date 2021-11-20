В воскресенье, 21 ноября, в Гранада на стадионе «Нуэво Лос Карменес» состоится матч четырнадцатого тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграют «Гранада» и мадридский «Реал». Стартовый свисток валенсийского арбитра Хуана Мартинеса Мунуэры прозвучит в 17:15 по киевскому времени.

Гранада



В предстоящем поединке одному из претендентов на попадание в зону вылета предстоит пройти достаточно тяжелое испытание. По большому счету, команду Роберта Морено от третьего с конца места в турнирной таблице сейчас спасают только отвратительные выступления «Эльче», имеющего с ними равное количество очков. В этом туре преследователи будут играть против соседей «насридов» по региону, севильского «Бетиса», поэтому вряд ли смогут разжиться очками, что немного снизит нагрузку на хозяев предстоящей игры.

Начало сезона для «Граны» было катастрофическим. Первая победа пришла только к восьмому туру, причем сразу в сверхпринципиальной домашней игре против все тех же «нервионцев» (1:0), а три добытых ничьих за период из семи матчей без побед позволяли хоть как-то балансировать на грани полного провала. Однако, не спешите хоронить команду Морено преждевременно! Да, она проигрывала таким командам как «Сельта» из Виго (0:1) или «Райо Вальекано» (0:4), но при этом отбирала очки на старте у «Вильярреала» (0:0), «Валенсии» (1:1) и каталонской «Барселоны» (1:1). В какой бы форме не находились соперники в тот момент, их имена позволяли говорить о многом.

Реал



Соперником по следующему поединку для «Гранады» станет мадридский «Реал», который принимает активное участие в «королевской» гонке за первую строчку против «Реала Сосьедад», и не унимающейся андалузской «Севильи», с которой имеет равное количество очков, а от «бело-голубых» отстает на один пункт, при том, что сыграл на один матч меньше. Очевидно, что частота осечек у подопечных Иманоля Альгуасиля не позволит им долго лидировать в турнирной таблице, поэтому «сливочным» необходимо просто дождаться момента для удачного выпада. Случится ли он в эти выходные? Возможно. Команде из Сан-Себастьяна предстоит в этот же день сыграть дома против «Валенсии», поэтому возможно всякое.

Чего необходимо категорически избегать «Реалу» в предстоящей игре, так это невынужденной потери очков. Близятся решающие матчи Лиги чемпионов УЕФА, а положение на внутренней арене кажется настолько хрупким еще со старта сезона, что от тура к туру «галактикос» вынуждены оглядываться по сторонам на результаты выступлений ключевых конкурентов. Очевидно, что игра против молдовского «Шерифа» стоит у команды Карло Анчелотти сейчас на первой позиции по своей важности, но недооценивать соперников по внутренней арене им также не рекомендуется. Иначе, повторится сценарий игры против «Леванте» (3:3).

Ориентировочные составы



«Гранада»: Машимиану – Нева, Санчес, Диас, Кини – Пуэртас, Мончу, Гоналон, Соро – Суарес, Молина.

«Реал»: Куртуа – Альба, Милитао, Начо, Карвахаль – Камавинга, Каземиро, Кроос – Жуниор, Бензема, Асенсио.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре гости сумеют победить, при этом сам поединок получится достаточно результативных, как и в предыдущих встречах между этими двумя командами. Нашей ставкой будет позиция – «Реал» победит и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.07 по линии Parimatch.

21 ноября, воскресенье