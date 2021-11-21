Гранада – Реал Мадрид – 1:4. Снова без Лунина. Видео голов и обзор матча

В матче 14-го тура Ла Лиги мадридский «Реал» обыграл «Гранаду» на выезде.
Источник — Sport.ua
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- Гандбол
В матче 14-го тура Ла Лиги мадридский «Реал» обыграл «Гранаду» на выезде.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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