14-й тур
Гранада
1 : 4
Реал Мадрид
21.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Реал в матче с двумя удалениями обыграл Гранаду и вышел на первое место

Команда Карло Анчелотти добыла уверенную победу на выезде

  • 21.11.2021 19:24
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  • 1 комментарий
Реал в матче с двумя удалениями обыграл Гранаду и вышел на первое место
© ФК Реал Мадрид

В матче 14-го тура Ла Лиги мадридский «Реал» не испытал проблем против «Гранады».
 
Команда Карло Анчелотти на 56-й минуте уже вела 3:1, после чего в середине второго тайма были удалены два игрока «Гранады».
 
«Сливочные» не особо тратили силы и еще всего один раз огорчили соперников в большинстве.  
 
Чемпионат Испании. 14-й тур

«Гранада» – «Реал Мадрид» – 1:4
Голы: 0:1 – 19 Асенсио, 0:2 – 25 Начо, 1:2 – 34 Суарес, 1:3 – 56 Винисиус Жуниор, 1:4 – 76 Менди.

«Гранада» – Луиш Машимиану, Кини, Диас (Торренте, 58), Херман Санчес, Нева, Пуэртас (Монторо, 46), Гоналон (Исма Руис, 59), Мончу, Рочина (Молина, 59), Соро (Эскудеро, 78), Суарес.
«Реал Мадрид» – Куртуа, Карвахаль, Алаба (Вальехо, 83), Начо, Менди, Модрич (Иско, 80), Кроос (Камавинга, 80), Каземиро, Бензема (Йович, 80), Асенсио, Винисиус Жуниор (Родриго, 71).

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Tasha19
    online
    Tasha19, 21.11.2021 19:44
    0
    Ну, і хто там з інсайдерів обіцяв Луніна в старті?
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