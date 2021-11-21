Реал в матче с двумя удалениями обыграл Гранаду и вышел на первое место

В матче 14-го тура Ла Лиги мадридский «Реал» не испытал проблем против «Гранады».



Команда Карло Анчелотти на 56-й минуте уже вела 3:1, после чего в середине второго тайма были удалены два игрока «Гранады».



«Сливочные» не особо тратили силы и еще всего один раз огорчили соперников в большинстве.



Чемпионат Испании. 14-й тур

«Гранада» – «Реал Мадрид» – 1:4

Голы: 0:1 – 19 Асенсио, 0:2 – 25 Начо, 1:2 – 34 Суарес, 1:3 – 56 Винисиус Жуниор, 1:4 – 76 Менди.

«Гранада» – Луиш Машимиану, Кини, Диас (Торренте, 58), Херман Санчес, Нева, Пуэртас (Монторо, 46), Гоналон (Исма Руис, 59), Мончу, Рочина (Молина, 59), Соро (Эскудеро, 78), Суарес.

«Реал Мадрид» – Куртуа, Карвахаль, Алаба (Вальехо, 83), Начо, Менди, Модрич (Иско, 80), Кроос (Камавинга, 80), Каземиро, Бензема (Йович, 80), Асенсио, Винисиус Жуниор (Родриго, 71).

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