Реал в матче с двумя удалениями обыграл Гранаду и вышел на первое место

В матче 14-го тура Ла Лиги мадридский «Реал» не испытал проблем против «Гранады».
Команда Карло Анчелотти на 56-й минуте уже вела 3:1, после чего в середине второго тайма были удалены два игрока «Гранады».
«Сливочные» не особо тратили силы и еще всего один раз огорчили соперников в большинстве.
Чемпионат Испании. 14-й тур
«Гранада» – «Реал Мадрид» – 1:4
Голы: 0:1 – 19 Асенсио, 0:2 – 25 Начо, 1:2 – 34 Суарес, 1:3 – 56 Винисиус Жуниор, 1:4 – 76 Менди.
«Гранада» – Луиш Машимиану, Кини, Диас (Торренте, 58), Херман Санчес, Нева, Пуэртас (Монторо, 46), Гоналон (Исма Руис, 59), Мончу, Рочина (Молина, 59), Соро (Эскудеро, 78), Суарес.
«Реал Мадрид» – Куртуа, Карвахаль, Алаба (Вальехо, 83), Начо, Менди, Модрич (Иско, 80), Кроос (Камавинга, 80), Каземиро, Бензема (Йович, 80), Асенсио, Винисиус Жуниор (Родриго, 71).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.