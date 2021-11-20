В субботу, 20 ноября, в Барселоне на арене «Камп Ноу» состоится матч 14 тура испанской Примеры, в котором «Барселона» примет «Эспаньол». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по Киеву.

«Барселона»

«Сине-гранатовые» проведут первый матч под руководством Хави Эрнандеса, который сменил во главе коллектива нидерландца Рональда Кумана, работавшего с каталонцами с августа 2020 года, а также Серхи Бархуана, временно руководившего командой. В настоящий момент «Барселона» в таблице испанского чемпионата занимает 9 место. В 12 матчах она набрала 17 очков, добившись 4 побед, 5 раз сыграв вничью и потерпев три поражения.

«Блауграна» сейчас идет на серии из четырех матчей без побед. 17 октября она дома переиграла «Валенсию» (3:1), после чего последовали поражения 1:2 дома от «Реала» и 0:1 в гостях от «Райо Вальекано», а также ничьи 1:1 на своем поле в матче с «Алавесом» и 3:3 на выезде с «Сельтой». При этом в Виго каталонцы вели в счете 3:0 после первого тайма, но перевес до финального свистка не удержали.

Хави не сможет задействовать в матче находящихся в клубном лазарете Брэйтуэйта, Ваге, Деста, Агуэро и Фати. Под вопросом выход на поле Педри.

«Эспаньол»

Команда Висенте Морено в текущей турнирной таблице Примеры занимает 11 место. Она набрала 17 очков в 13 сыгранных поединках. В них «Эспаньол» одержал 4 победы, 5 раз сыграл вничью и 4 раза проиграл.

В крайнем матче «бело-синие» на своем поле переиграли «Гранаду» (2:0). Эта победа прервала серию команды из трех поединков без побед. В нее вошли встречи с «Эльче» (2:2 на выезде), «Атлетиком» (1:1 дома) и «Хетафе» (1:2 на выезде).

По результатам на выезде «Эспаньол» нынче в Испании только 18-й (к слову, у «Барселоны» 17-й показатель). В шести гостевых матчах он по три раза сыграл вничью и проиграл. И что интересно: результаты в матчах команды на выезде чередуются - ничья, победа, ничья и т.д. В крайнем поединке было поражение 1:2 на поле «Хетафе».

В предстоящем поединке за «бело-синих» точно не сыграют Баре и Жил, а по У Лэю имеются вопросы.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Барселона» в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1,39 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Барселона»: тер Штеген – Роберто, Араухо, Гарсия, Альба, Педри, Бускетс, Гави, Депай, Коутиньо, Л. де Йонг.

«Эспаньол»: Лопес – Видаль, Гомес, Кабрера, Педроса, Морланес, Дардер, Меламед, Мелендо, Эмбарба, Томас.

20 ноября, суббота