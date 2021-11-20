14-й тур
Барселона
1 : 0
Эспаньол
20.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Хави начал с победы. Барселона выиграла в дерби

Хави дебютировал с победного результата

  • 20.11.2021 23:58
  • 408 просмотров
  • 0 комментариев
Хави начал с победы. Барселона выиграла в дерби
© Getty Images/Global Images Ukraine

Новый тренер «Барселоны» Хави провел первый матч во главе каталонской команды, которая на своем поле принимала «Эспаньол» в рамках дерби.

Для победы хозяевам хватила точного удара Депая с пенальти.

«Барселона» набрала 20 очков и отстает от лидера «Севильи» на 8 пунктов.

Чемпионат Испании. 14-й тур

Барселона - Эспаньол 1:0
Гол: Депай, 48 (с пен)

Барселона: тер Штеген, Мингеса (Араужо, 88), Пике, Гарсия, Альба, Бускетс (Пуиг, 78), Ф.де Йонг, Нико (Демир, 88), Гави (Коутиньо, 70), Илиас (Эззалзули, 46), Депай

Эспаньол: Лопес, Кабрера, Гомес, Давид (Мортанес, 56), Педроса, Видаль, Дардер, Эррера (Димата, 78), де Томас, Эмбарба (Ву, 78), Пуадо (Рибаудо, 56)

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности