Хави начал с победы. Барселона выиграла в дерби

Новый тренер «Барселоны» Хави провел первый матч во главе каталонской команды, которая на своем поле принимала «Эспаньол» в рамках дерби.
Для победы хозяевам хватила точного удара Депая с пенальти.
«Барселона» набрала 20 очков и отстает от лидера «Севильи» на 8 пунктов.
Чемпионат Испании. 14-й тур
Барселона - Эспаньол 1:0
Гол: Депай, 48 (с пен)
Барселона: тер Штеген, Мингеса (Араужо, 88), Пике, Гарсия, Альба, Бускетс (Пуиг, 78), Ф.де Йонг, Нико (Демир, 88), Гави (Коутиньо, 70), Илиас (Эззалзули, 46), Депай
Эспаньол: Лопес, Кабрера, Гомес, Давид (Мортанес, 56), Педроса, Видаль, Дардер, Эррера (Димата, 78), де Томас, Эмбарба (Ву, 78), Пуадо (Рибаудо, 56)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.