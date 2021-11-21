ХАВИ: «Понравился настрой игроков, но нам есть еще над чем работать»

В поединке 14-го тура испанской Примеры состоялось каталонское дерби, в котором «Барселона» обыграла «Эспаньол» со счетом 1:0.
Главный тренер каталонской команды Хави прокомментировал этот результат.
«Понравился настрой большинства игроков. Конечно, нам есть над чем работать, много над чем.
Мы находимся не в лучшем состоянии, и «Эспаньол» создал для нас много проблем. Но в целом победа была заслуженной, что очень радует.
Болельщики были великолепными. Я не был на «Камп Ноу» практически шесть лет, атмосфера сильно изменилась, но она мне понравилась», - сказал Хави.
Источник — ФК Барселона
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