ХАВИ: «Понравился настрой игроков, но нам есть еще над чем работать»

В поединке 14-го тура испанской Примеры состоялось каталонское дерби, в котором «Барселона» обыграла «Эспаньол» со счетом 1:0.

Главный тренер каталонской команды Хави прокомментировал этот результат.

«Понравился настрой большинства игроков. Конечно, нам есть над чем работать, много над чем.

Мы находимся не в лучшем состоянии, и «Эспаньол» создал для нас много проблем. Но в целом победа была заслуженной, что очень радует.

Болельщики были великолепными. Я не был на «Камп Ноу» практически шесть лет, атмосфера сильно изменилась, но она мне понравилась», - сказал Хави.