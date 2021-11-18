Брейдаблик - Жилстрой-1. Прогноз и анонс на матч женской Лиги чемпионов

У соперниц пока стоят нули в графе забитые голы

  • 18.11.2021 12:45
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Брейдаблик - Жилстрой-1. Прогноз и анонс на матч женской Лиги чемпионов
© ФК Жилстрой-1

В четверг, 18 ноября, в Исландии состоится поединок 4-го тура группового этапа женской Лиги чемпионов по футболу, в котором местный клуб «Брейдаблик» будет принимать чемпионок Украины харьковский «Жилстрой-1».   

Брейдаблик

За три тура группового этапа Лиги чемпионов исландские футболистки набрали всего лишь одно очко. При этом они не забили в противоположные ворота ни одного мяча, пропустив в свои семь голов от «ПСЖ» и «Реала».

А то, что «Брейдаблик» умеет забивать, его игроки показали на стадии квалификации. Тогда в четырех поединках они 19 раз праздновали успех, в то время как в свои пропустили только 2. Кстати, дома в Исландии в нынешнем сезоне в Лиге чемпионов команда провела один матч, в котором одержала победу над хорватским «Осиеком» со счетом 3:0.    

Жилстрой-1

Харьковчанки выступают в Лиге чемпионов примерно также, как и «Брейдаблик». За три проведенных матча тоже одно очко, ноль в графе забитые мячи и шесть пропущенных. Впрочем, в отличие от исландских футболисток, украинки провели уже два поединка дома.   

В чемпионате страны «Жилстрой-1» идет на втором месте, уступая своим землячкам из «Жилстроя-2» три очка. Обращу также внимание на то, что на данный момент подопечные Валентины Котик являются самой результативной командой высшей лиги, забив в ворота соперниц в 10 матчах 67 голов. Кстати, в период между матчами с «Брейдабликом» харьковчанки дома сыграли еще и поединок национального первенства, победив «Кривбасс» из Кривого Рога со счетом 2:0. Голы забили Ольга Овдийчук и Анна Воронина.   

Статистика встреч

Впервые в еврокубках «Брейдаблик» и «Жилстрой-1» встретились неделю назад на харьковском стадионе «Металлист» в третьем туре женской Лиги чемпионов. Игра прошла с небольшим количеством голевых моментов и завершилась вничью 0:0. Так что теперь второй матч между этими командами станет решающим в плане борьбы за третье итоговое место в группе. Но для победы соперницам обязательно надо забивать.     

Ориентировочные составы:

«Брейдаблик»: Иварсдоттир, А.Арнадоттир, К.Арнадоттир, Томасдоттир, Халльдоурсдоттир, Цимер, Магнусдоттир, Антонсдоттир, Гергсдоттир, Маккарти, Альбертсдоттир

«Жилстрой-1»: Гамзе, Алексанян, Шматко, Апанащенко, Басанская, Петрик, Кочнева, Шевчук, Садикоглу, Бойченко, Овдийчук

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18 ноября, четверг

«Брейдаблик» - «Жилстрой-1»
Коупавогюр (Исландия). Стадион «Коупавогсведлюр». 19.45
Арбитр: Лоррейн Уотсон (Шотландия)
БРЕЙДАБЛИК - ЖИЛСТРОЙ-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:1

 

Игорь Заржицкий, Sport.ua

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