Кэмерон Норри – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду продолжатся матчи группового раунда Итогового турнира ATP. 17 ноября сыграет Зеленая группа.



Вторыми на корт выйдут Кэмерон Норри, который заменил Стефаноса Циципаса, и Каспер Рууд. Время начала матча – 22:10 по Киеву.



Также в этом квартете представлены Новак Джокович и Андрей Рублев.

РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

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