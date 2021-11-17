Кэмерон Норри – Каспер Рууд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду продолжатся матчи группового раунда Итогового турнира ATP. 17 ноября сыграет Зеленая группа.
Вторыми на корт выйдут Кэмерон Норри, который заменил Стефаноса Циципаса, и Каспер Рууд. Время начала матча – 22:10 по Киеву.
Также в этом квартете представлены Новак Джокович и Андрей Рублев.
Источник — Sport.ua
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