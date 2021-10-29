Итоговый турнир ATP. Призовые по раундам

С 14 по 21 ноября в Турине состоится турнир под названием 2021 ATP Finals, в котором сыграют восемь лучших игроков сезона. Будет также два запасных.



В 2021 году призовой фонд турнира составит $7.25 миллиона, больше чем в прошлом году ($5.7 млн), но меньше чем в позапрошлом ($9 млн).



Теннисисты будут разбиты на две группы по 4 игрока, где сыграют по одной игре с каждым из соперников. Двое лучших из каждого квартета попадут в полуфинальную стадию.

Призовые