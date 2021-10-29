Итоговый турнир ATP. Призовые по раундам

В 2021-м году призовой фонд увеличился на $1.55 млн по сравнению с прошлым сезоном

  • 29.10.2021 19:31
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Итоговый турнир ATP. Призовые по раундам
© ATP

С 14 по 21 ноября в Турине состоится турнир под названием 2021 ATP Finals, в котором сыграют восемь лучших игроков сезона. Будет также два запасных.
 
В 2021 году призовой фонд турнира составит $7.25 миллиона, больше чем в прошлом году ($5.7 млн), но меньше чем в позапрошлом ($9 млн).
 
Теннисисты будут разбиты на две группы по 4 игрока, где сыграют по одной игре с каждым из соперников. Двое лучших из каждого квартета попадут в полуфинальную стадию.

Призовые

Запасные $93,000
Призовые за попадание на турнир (нужно сыграть 3 матча) $173,000
Победа в матче раунда-робин $173,000
Выход в финал $530,000
Победа в финале $1,094,000
Максимальные призовые для победителя $2,316,000

Источник — ATP Tour

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