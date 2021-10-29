Итоговый турнир ATP. Призовые по раундам

С 14 по 21 ноября в Турине состоится турнир под названием 2021 ATP Finals, в котором сыграют восемь лучших игроков сезона. Будет также два запасных.
В 2021 году призовой фонд турнира составит $7.25 миллиона, больше чем в прошлом году ($5.7 млн), но меньше чем в позапрошлом ($9 млн).
Теннисисты будут разбиты на две группы по 4 игрока, где сыграют по одной игре с каждым из соперников. Двое лучших из каждого квартета попадут в полуфинальную стадию.
Призовые
|Запасные
|$93,000
|Призовые за попадание на турнир (нужно сыграть 3 матча)
|$173,000
|Победа в матче раунда-робин
|$173,000
|Выход в финал
|$530,000
|Победа в финале
|$1,094,000
|Максимальные призовые для победителя
|$2,316,000
Источник — ATP Tour
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