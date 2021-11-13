Итоговый турнир ATP. Расписание и результаты

В воскресенье, 14 ноября, в Турине стартует Итоговый турнир ATP.



Восемь лучших теннисистов сезона были разделены на 2 группы, в каждой из которых – по 4 игрока. В плей-офф выходят первые два места.



Матчи группового этапа будут проходить на протяжении шести дней (по два в день), полуфиналы состоятся в субботу, 20 ноября, а финал – в воскресенье, 21 ноября.



Sport.ua предлагает вниманию болельщиков расписание и результаты матчей ATP Finals.



РАСПИСАНИЕ



Воскресенье, 14 ноября



15:00 - Даниил Медведев – Хуберт Хуркач

22:00 - Александр Зверев – Маттео Берреттини

ГРУППОВОЙ ЭТАП

Зеленая группа

Теннисист Джокович Циципас Рублев Рууд Матчи Сеты / Геймы Новак Джокович (1) - Стефанос Циципас (4) - Андрей Рублев (5) - Каспер Рууд (8) -

Красная группа