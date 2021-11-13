Итоговый турнир ATP. Расписание и результаты

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей Финала ATP

  • 13.11.2021 16:14
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Итоговый турнир ATP. Расписание и результаты
© nittoatpfinals

В воскресенье, 14 ноября, в Турине стартует Итоговый турнир ATP. 
 
Восемь лучших теннисистов сезона были разделены на 2 группы, в каждой из которых – по 4 игрока. В плей-офф выходят первые два места.
     
Матчи группового этапа будут проходить на протяжении шести дней (по два в день), полуфиналы состоятся в субботу, 20 ноября, а финал – в воскресенье, 21 ноября.
 
Sport.ua предлагает вниманию болельщиков расписание и результаты матчей ATP Finals.
 
РАСПИСАНИЕ
 
Воскресенье, 14 ноября
 
15:00 - Даниил Медведев – Хуберт Хуркач
22:00 - Александр Зверев – Маттео Берреттини

ГРУППОВОЙ ЭТАП

Зеленая группа

Теннисист Джокович Циципас Рублев Рууд Матчи

Сеты /

Геймы
 Новак Джокович (1) -          
 Стефанос Циципас (4)   -        
 Андрей Рублев (5)     -      
 Каспер Рууд (8)       -    

Красная группа

Теннисист Медведев Зверев Берреттини Хуркач Матчи

Сеты /

Геймы
 Даниил Медведев (2)            
 Александр Зверев (3)            
 Маттео Берреттини (6)            
 Хуберт Хуркач (7)            

Источник — Sport.ua

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