Итоговый турнир ATP. Расписание и результаты

В воскресенье, 14 ноября, в Турине стартует Итоговый турнир ATP.
Восемь лучших теннисистов сезона были разделены на 2 группы, в каждой из которых – по 4 игрока. В плей-офф выходят первые два места.
Матчи группового этапа будут проходить на протяжении шести дней (по два в день), полуфиналы состоятся в субботу, 20 ноября, а финал – в воскресенье, 21 ноября.
Sport.ua предлагает вниманию болельщиков расписание и результаты матчей ATP Finals.
РАСПИСАНИЕ
Воскресенье, 14 ноября
15:00 - Даниил Медведев – Хуберт Хуркач
22:00 - Александр Зверев – Маттео Берреттини
ГРУППОВОЙ ЭТАП
Зеленая группа
|Теннисист
|Джокович
|Циципас
|Рублев
|Рууд
|Матчи
|
Сеты /
Геймы
|Новак Джокович (1)
|-
|Стефанос Циципас (4)
|-
|Андрей Рублев (5)
|-
|Каспер Рууд (8)
|-
Красная группа
|Теннисист
|Медведев
|Зверев
|Берреттини
|Хуркач
|Матчи
|
Сеты /
Геймы
|Даниил Медведев (2)
|Александр Зверев (3)
|Маттео Берреттини (6)
|Хуберт Хуркач (7)
Источник — Sport.ua
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