Лэмпард отказался заменить Джеррарда в Рейнджерс

Фрэнк Лэмпард отклонил предложение «Рейнджерс» стать главным тренером команды. Бывши тренер «Челси» ждет более выгодных предложений.

Напомним, пост наставника «Рейнджерс» освободился после того, как Стивен Джеррард ушел в «Астон Виллу». После этого на пост тренера чемпионов Шотландии рассматривался Дженнаро Гаттузо.

Лэмпард без работы с января текущего года, когда его уволили из «Челси». Ранее он отклонил предложение «Норвича».