Лэмпард отказался заменить Джеррарда в Рейнджерс

Экс-тренер «Челси» ждет других предложений

  • 17.11.2021 21:26
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Лэмпард отказался заменить Джеррарда в Рейнджерс
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

Фрэнк Лэмпард отклонил предложение «Рейнджерс» стать главным тренером команды. Бывши тренер «Челси» ждет более выгодных предложений.

Напомним, пост наставника «Рейнджерс» освободился после того, как Стивен Джеррард ушел в «Астон Виллу». После этого на пост тренера чемпионов Шотландии рассматривался Дженнаро Гаттузо.

Лэмпард без работы с января текущего года, когда его уволили из «Челси». Ранее он отклонил предложение «Норвича».

Источник — Sky Sports

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