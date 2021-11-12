Лэмпард отказался от работы в Норвиче

Френк Лэмпард отказался возглавить «Норвич». Об этом у себя в Твиттере сообщил журналист «The Times» Генри Винтер.

Ранее сообщалось о том, что Лэмпард ведет переговоры с «Норвичем». Он даже провел встречу с президентом клуба, однако убедить экс-тренера «Челси» взяться за работу не удалось.

Сейчас «Норвич» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице АПЛ с 5 очками в 11 турах. Ранее клуб уволил с поста главного тренера Даниэля Фарке.