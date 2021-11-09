Лэмпард близок к назначению в Норвич, тренер встретился с президентом

Известный английский тренер Фрэнк Лэмпард в ближайшее время может вернуться к работе.
43-летний специалист является одним из основных кандидатов на пост главного тренера «Норвича». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Лэмпард провел встречу с руководством клуба, однако окончательное решение пока не принято.
Ранее с должности тренера «Норвича» был уволен Даниэль Фарке. Под его руководством команда занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ, набрав пять очков в 11 матчах.
Напомним, что за свою карьеру Лэмпард ранее возглавлял «Дерби Каунти» и «Челси». Лондонский клуб он покинул в январе 2021 года.
Источник — Twitter
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