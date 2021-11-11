ОФИЦИАЛЬНО. Джеррард – новый главный тренер Астон Виллы

«Астон Вилла» объявила о назначении Стивена Джеррарда новым главным тренером.
Детали контракта не оглашаются, но ранее сообщалось, что 41-летний специалист подпишет трудовое соглашение на 2,5 года, а «Астон Вилла» заплатит «Глазго Рейнджерс», который до этого тренировал Джеррард, от 3,5 до 4,7 миллиона евро компенсации.
«Астон Вилла» набрала 10 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ.
Недавно клуб из Бирмингема уволил Дина Смита.
Любопытно, что Джеррард во времена карьеры игрока чаще других команд огорчал именно «Астон Виллу» (13 голов).
Источник — ФК Астон Вилла
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