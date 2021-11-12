Гаттузо может заменить Джеррарда в Рейнджерс

Сейчас руководство «Рейнджерс» ищет нового главного тренера. Этот пост освободился после ухода Стивена Джеррарда в «Астон Виллу».

Одним из главных претендентов на пост наставника «Рейнджерс» является Дженнаро Гаттузо. В конце прошлого сезона он покинул «Наполи».

Ранее Гаттузо выступал за «Рейнджерс» в качестве игрока в 1997 – 1998 годах.