Гаттузо может заменить Джеррарда в Рейнджерс

Сейчас руководство «Рейнджерс» ищет нового главного тренера. Этот пост освободился после ухода Стивена Джеррарда в «Астон Виллу».
Одним из главных претендентов на пост наставника «Рейнджерс» является Дженнаро Гаттузо. В конце прошлого сезона он покинул «Наполи».
Ранее Гаттузо выступал за «Рейнджерс» в качестве игрока в 1997 – 1998 годах.
Источник — Sport Mediaset
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