12-й тур
Полесье
3 : 1
ВПК-Агро
17.11.2021, FT

Первая лига. Полесье обыграло ВПК-Агро и оторвалось от зоны вылета

Состоялся перенесенный матч 12-го тура

  • 17.11.2021 20:03
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Первая лига. Полесье обыграло ВПК-Агро и оторвалось от зоны вылета
© ФК Полесье

Сегодня прошел перенесенный матч 12-го тура Первой лиги «Полесье» - «ВПК-Агро», который не состоялся в запланированные сроки из-за вспышки коронавируса в житомирском клубе.

«Полесье» одержало важную победу со счетом 3:1 и поднялось сразу на седьмое место в турнирной таблице. А вот «ВПК Агро» продолжает идти в зоне вылета.

«Полесье» - «ВПК-Агро» - 2:0
Голы: Гитченко, 9, Шастал, 29, Козак, 44 — Кулиш, 85

Турнирная таблица Первой лиги

Источник — Sport.ua

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