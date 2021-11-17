Первая лига. Полесье обыграло ВПК-Агро и оторвалось от зоны вылета

Сегодня прошел перенесенный матч 12-го тура Первой лиги «Полесье» - «ВПК-Агро», который не состоялся в запланированные сроки из-за вспышки коронавируса в житомирском клубе.
«Полесье» одержало важную победу со счетом 3:1 и поднялось сразу на седьмое место в турнирной таблице. А вот «ВПК Агро» продолжает идти в зоне вылета.
«Полесье» - «ВПК-Агро» - 2:0
Голы: Гитченко, 9, Шастал, 29, Козак, 44 — Кулиш, 85
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.