Матч Первой лиги перенесен из-за коронавируса

«Полесье» не сыграет второй матч подряд из-за COVID-19.
Житомирский клуб обратился в ПФЛ о переносе матча 12-го тура в Первой лиге в связи с заболеванием на ковид ряда футболистов. Администрация ПФЛ приняла решение о переносе этого матча.
Если до 12 октября «Полесье» и «ВПК-Агро» не согласуют новую дату проведения матча 12 тура, то ее будет определять Администрация ПФЛ.
Источник — ПФЛ
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