Матч Первой лиги перенесен из-за коронавируса

«Полесье» не сыграет второй матч подряд из-за COVID-19.



Житомирский клуб обратился в ПФЛ о переносе матча 12-го тура в Первой лиге в связи с заболеванием на ковид ряда футболистов. Администрация ПФЛ приняла решение о переносе этого матча.



Если до 12 октября «Полесье» и «ВПК-Агро» не согласуют новую дату проведения матча 12 тура, то ее будет определять Администрация ПФЛ.