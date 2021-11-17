В среду, 17 ноября, состоится перенесенный матч 12-го тура Первой лиги Украины, в котором житомирское «Полесье» примет «ВПК-Агро». Начало в 14:15.
Источник — Sport.ua
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В среду, 17 ноября, состоится перенесенный матч 12-го тура Первой лиги Украины, в котором житомирское «Полесье» примет «ВПК-Агро». Начало в 14:15.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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