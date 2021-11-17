В субботу, 20 ноября, на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере состоится матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором местный «Лестер» примет лондонский «Челси». Начало поединка запланировано на 14:30 по киевскому времени. Арбитром встречи будет Пол Тирни.

«Лестер»

«Лисы» выступают в текущем сезоне чемпионата Англии крайне неровно. В настоящий момент в активе команды Брендана Роджерса лишь 15 очков и двенадцатая позиция в турнирной таблице. Конечно, не на такое рассчитывали болельщики перед началом сезона. Команда должна быть минимум в первой семерке, поэтому этот сезон пока можно смело назвать неудачным для «Лестера».

Команда из Лестера также продолжает борьбу в Кубке английской лиги, где вышла уже в четвертьфинал. Там «лисы» сыграют против «Ливерпуля». Помимо этого, «синие» также выступают в Лиге Европы. Во втором по престижности клубном турнире Старого Света «Лестер» после четырех матчей набрал пять очков и пока идет третьим в своей группе. Это тоже не лучший показатель, учитывая тот факт, что соперниками являются «Наполи», «Легия» и «Спартак».

Роджерс не сможет рассчитывать в этой игре на травмированных Райана Бертранда, Джеймса Джастина, Марка Олбрайтона и Уэсли Фофану. Также под вопросом участие во встрече Юри Тилеманса.

«Челси»

У лондонцев пока что сезон проходит так, что лучше не придумаешь. «Аристократы» набрали 26 очков и лидируют в турнирной таблице чемпионата Англии с отрывом в три пункта от «Манчестер Сити» и «Вест Хэма». Также подопечные Томаса Тухеля вышли в четвертьфинал Кубка английской лиги, где сыграют против «Брентфорда».

В Лиге чемпионов «Челси» защищает свой титул. Команда из столицы Англии уже практически обеспечила себе выход из группы. Она идет второй, уступая «Ювентусу», но опережая «Зенит» и «Мальме». В общем, лондонцы все еще продолжают борьбу в всех возможным турнирах.

В лазарете «Челси» находятся Тимо Вернер и Матео Ковачич. Они точно не сыграют против «Лестера». Также могут не выйти на поле Маркос Алонсо, Мэйсон Маунт и Ромелу Лукаку.

История встреч

Соперники провели между собой 120 матчей. Преимущество на стороне «Челси», который добыл 58 побед. 34 игры завершились вничью и 28 раз триумфовал «Лестер».

В прошлом сезоне оппоненты обменялись домашними победами.

Ориентировочные составы

«Лестер»: Шмейхель, Кастань, Эванс, Сеюнджю, Перейра, Сумаре, Ндиди, Мэддисон, Лукман, Барнс, Варди.

«Челси»: Менди, Кристенсен, Силва, Рюдигер, Чилуэлл, Жоржиньо, Канте, Джеймс, Баркли, Хадсон-Одои, Хаверц.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой гостей. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.82 по линии Parimatch.

20 ноября, суббота