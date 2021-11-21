В поединке 12-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский «Челси» на выезде разгромил «Лестер» со счетом 3:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Лестер» — «Челси» — 0:3
Голы: Рюдигер, 14, Канте, 28, Пулишич, 71
События матча
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Челси).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Н'Голо Канте (Челси).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Антонио Рюдигер (Челси).
Источник — YouTube
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