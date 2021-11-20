АПЛ. Челси на выезде разгромил Лестер

Сегодня «Челси» в одном из центральных матчей 12-го тура АПЛ на выезде разгромил «Лестер» - 3:0. Благодаря этой победе «Челси» набрал 29 очков и укрепил лидерство в турнирной таблице. «Лестер» идет 12-м с 15м баллами в активе.
«Лестер» - «Челси» - 0:3
Голы: 0:1 – 14 Рюдигер, 0:2 – 28 Канте, 0:3 – 71 Пулишич.
«Лестер» – Шмейхель, Эванс, Амарти, Сеюнджю, Кастань, Олбрайтон, Ндиди, Сумаре (Дьюзбери-Холл, 75), Барнс (Мэддисон, 46), Варди, Лукман (Ихеаначо, 46).
«Челси» – Менди, Джеймс, Тиаго Силва, Рюдигер, Чалоба, Чилуэлл, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 77), Канте, Маунт (Зиеш, 63), Хавертц (Пулишич, 62), Хадсон-Одои.
Предупреждения: Амарти (40), Эванс (45), Шмейхель (45), Менди (65).
Источник — Sport.ua
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