12-й тур
Лестер
0 : 3
Челси
20.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

АПЛ. Челси на выезде разгромил Лестер

«Синие» закрепились на первой строчке в турнирной таблице

  • 20.11.2021 16:35
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АПЛ. Челси на выезде разгромил Лестер
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Челси» в одном из центральных матчей 12-го тура АПЛ на выезде разгромил «Лестер» - 3:0. Благодаря этой победе «Челси» набрал 29 очков и укрепил лидерство в турнирной таблице. «Лестер» идет 12-м с 15м баллами в активе.

«Лестер» - «Челси» - 0:3
Голы: 0:1 – 14 Рюдигер, 0:2 – 28 Канте, 0:3 – 71 Пулишич.

«Лестер» – Шмейхель, Эванс, Амарти, Сеюнджю, Кастань, Олбрайтон, Ндиди, Сумаре (Дьюзбери-Холл, 75), Барнс (Мэддисон, 46), Варди, Лукман (Ихеаначо, 46).

«Челси» – Менди, Джеймс, Тиаго Силва, Рюдигер, Чалоба, Чилуэлл, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 77), Канте, Маунт (Зиеш, 63), Хавертц (Пулишич, 62), Хадсон-Одои.

Предупреждения: Амарти (40), Эванс (45), Шмейхель (45), Менди (65).

Турнирная таблица АПЛ

Источник — Sport.ua

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