СОПКО: «Бущан, Зинченко и Малиновский показали, что являются лидерами»

Эксперт поделился мыслями о победном матче сборной Украины

  • 17.11.2021 08:32
  • 2337 просмотров
  • 4 комментария
СОПКО: «Бущан, Зинченко и Малиновский показали, что являются лидерами»
© Фото Павла Курбанова

Известный в прошлом футболист Александр Сопко поделился эмоциями после победы национальной команды над Боснией и Герцеговиной (2:0) и выходом в плей-офф отбора на ЧМ-2022.

«Даже в обескровленном состоянии сборная Боснии и Герцеговины – достаточно квалифицированная команда. И те игроки, которые вышли – они, наоборот, были где-то даже больше мотивированы, чем звезды, которые отбывали номер в предыдущей встрече. У них была жажда к игре, к борьбе, к реализации своих шансов. И к этому всегда надо быть готовым, ведь такие игроки и таят в себе опасность. 

А решающим стало, на мой взгляд, то, что сборная Украины сумела изменить схему и правильно распорядиться тем территориальным преимуществом, которое дали боснийцы. Они играли вторым номером, от обороны, бетонировали все подступы, играли агрессивно, жестко. Но наша команда сумела выдержать план на игру, сумела расшатать оборону соперника. И тот отрезок, в который был забит первый гол, показал, что у нас есть футболисты, которые могут отдать острый пас, обыграть один в один, сделать разницу на поле. Я имею ввиду Малиновского, Зинченко и Цыганкова. Они сумели своими индивидуальными действиями создать несколько моментов, один из которых стал решающим. 

В целом игра была тяжелая, соперник тоже не хотел проигрывать дважды подряд, шел в атаку. Спасать матч было тяжело, ведь в психологическом плане мы еще не совсем закаленные. Как только у нас перед глазами начинает блестеть какой-то приз, какой-то успех, мы теряем голову и начинаем играть слишком просто, неуверенно, отдаем на ровном месте инициативу и создаем себе проблемы.

Сэйв Бущана? И по этому эпизоду еще больше убеждаюсь, что в этот вечер, не хочу обижать других ребят, но именно Бущан, Зинченко и Малиновский были, своего рода, опорой команды и в самые тяжелые моменты показали, что являются лидерами», - сказал Сопко.

Источник — Footboom

(25 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    KIEWADIM
    online
    KIEWADIM, 17.11.2021 08:51
    +4
    Зина очень много ошибок с передачами. Чета с ним не то последнее время.
    Ссылка
    vladimirpa12
    vladimirpa12, 17.11.2021 08:58
    +2
    А что Зинченко показал, и Малиновский?
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    Andrey111
    Andrey111, 17.11.2021 08:39
    +2
    Ничего выдающегося не показали против захудалой сборной
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    Тарас Чубак
    Тарас Чубак, 17.11.2021 09:24
    +1
    vladimirpa12, 17.11.2021 08:58
    А что Зинченко показал, и Малиновский?
    Ну наверное практически единственные кто обострял, неужели вы этого не видел? Почему то только они передачами разрезали защиту соперника но болельщики как обычно как будто игру не смотрели... Но Зина на самом деле, когда его перевели на фланг защиты стал много ошибаться, метушиться
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