СОПКО: «Бущан, Зинченко и Малиновский показали, что являются лидерами»

Известный в прошлом футболист Александр Сопко поделился эмоциями после победы национальной команды над Боснией и Герцеговиной (2:0) и выходом в плей-офф отбора на ЧМ-2022.

«Даже в обескровленном состоянии сборная Боснии и Герцеговины – достаточно квалифицированная команда. И те игроки, которые вышли – они, наоборот, были где-то даже больше мотивированы, чем звезды, которые отбывали номер в предыдущей встрече. У них была жажда к игре, к борьбе, к реализации своих шансов. И к этому всегда надо быть готовым, ведь такие игроки и таят в себе опасность.

А решающим стало, на мой взгляд, то, что сборная Украины сумела изменить схему и правильно распорядиться тем территориальным преимуществом, которое дали боснийцы. Они играли вторым номером, от обороны, бетонировали все подступы, играли агрессивно, жестко. Но наша команда сумела выдержать план на игру, сумела расшатать оборону соперника. И тот отрезок, в который был забит первый гол, показал, что у нас есть футболисты, которые могут отдать острый пас, обыграть один в один, сделать разницу на поле. Я имею ввиду Малиновского, Зинченко и Цыганкова. Они сумели своими индивидуальными действиями создать несколько моментов, один из которых стал решающим.

В целом игра была тяжелая, соперник тоже не хотел проигрывать дважды подряд, шел в атаку. Спасать матч было тяжело, ведь в психологическом плане мы еще не совсем закаленные. Как только у нас перед глазами начинает блестеть какой-то приз, какой-то успех, мы теряем голову и начинаем играть слишком просто, неуверенно, отдаем на ровном месте инициативу и создаем себе проблемы.

Сэйв Бущана? И по этому эпизоду еще больше убеждаюсь, что в этот вечер, не хочу обижать других ребят, но именно Бущан, Зинченко и Малиновский были, своего рода, опорой команды и в самые тяжелые моменты показали, что являются лидерами», - сказал Сопко.